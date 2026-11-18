πως αποκάλυψε η ιταλική εφημερίδα La Repubblica, η εισαγγελία της Ρώμης διεξάγει έρευνα για να εξακριβώσει αν το ακροδεξιό κόμμα «Εθνικό Μέλλον», του απόστρατου στρατηγού Ρομπέρτο Βανάτσι, παραβίασε τον νόμο που απαγορεύει ρητά την επανασύσταση του φασιστικού κόμματος.

Η σχετική έρευνα οφείλεται σε μηνυτήρια αναφορά την οποία κατέθεσε στην εισαγγελία η Συνδικαλιστική Οργάνωση Ιταλών Στρατιωτικών. Στην αναφορά αυτή ζητείται να ελεγχθεί αν το πρόγραμμα του Βανάτσι (με σημεία όπως ο υποχρεωτικός επαναπατρισμός μεταναστών με άδεια εργασίας) σέβεται τις βασικές αρχές του ιταλικού Συντάγματος.

Το συνδικάτο των Ιταλών στρατιωτικών ζητά από τους εισαγγελείς, επίσης, να εξακριβώσουν αν τα βίντεο της τεχνητής νοημοσύνης, στα οποία ο Βανάτσι εμφανίζεται ως Ρωμαίος αυτοκράτορας που καταδικάζει σε θάνατο σειρά πολιτικών της αντιπολίτευσης, «μετατρέπουν τους αντιπάλους σε εχθρούς προς εξολόθρευση».

«Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να σιωπούμε την ώρα που βρισκόμαστε αντιμέτωποι με όσους χρησιμοποιούν στρατιωτικούς βαθμούς και το κύρος των ενόπλων δυνάμεων για την προαγωγή πολιτικών απόψεων βάσει των οποίων το κράτος πρέπει να εξαρτάται από συγκεκριμένες ιδεολογίες. Ιδεολογίες οι οποίες πρεσβεύουν τη στρατιωτικοποίηση του κράτους και της δημόσιας τάξης και αναφέρονται σε μοντέλα κοινωνικής οργάνωσης τα οποία είναι ασύμβατα με την αξιοπρέπεια και τα βασικά δικαιώματα των πολιτών», υπογραμμίζεται στην αναφορά του συνδικάτου των Ιταλών στρατιωτικών.

«Θεωρούμε ότι οι κατηγορίες αυτές στερούνται κάθε βάσης», σχολίασε ο δικηγόρος του κόμματος «Εθνικό Μέλλον» Τζόρτζιο Κάρτα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ