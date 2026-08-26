Ιταλία: Στη Λομβαρδία η πρώτη υποβοηθούμενη αυτοκτονία που διαχειρίστηκε το σύστημα υγείας

Ο Ντομένικο Ζουκαρέλα, 59 ετών, ο οποίος έπασχε από σκλήρυνση κατά πλάκας, είναι το τέταρτο άτομο στη Λομβαρδία που προχώρησε σε υποβοηθούμενη αυτοκτονία, σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera.

Η περίπτωσή του αποτελεί, σύμφωνα με το δημοσίευμα, την πρώτη κατά την οποία το Περιφερειακό Σύστημα Υγείας της Λομβαρδίας ανέλαβε και οργάνωσε το σύνολο της διαδικασίας, από την παροχή της απαραίτητης υγειονομικής φροντίδας και των προβλεπόμενων φαρμάκων έως τον απαιτούμενο εξοπλισμό.

Ωστόσο, η διαδικασία καθυστέρησε σημαντικά, καθώς ολοκληρώθηκε σε 290 ημέρες, έναντι των 145 ημερών που προβλέπει η σχετική νομοθεσία. Η καθυστέρηση οδήγησε σε δικαστική διαμάχη, ενώ κατά τη διάρκεια ακρόασης ο Ζουκαρέλα είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Είμαι κουρασμένος, δεν αντέχω πια».

Όπως αναφέρει η Corriere della Sera, ο 59χρονος είχε πλήρη ικανότητα να λαμβάνει ελεύθερες και συνειδητές αποφάσεις σχετικά με τη θεραπεία και την αυτοδιάθεσή του. Παράλληλα, είχε εκφράσει την επιθυμία να δωρίσει το σώμα του στην επιστημονική έρευνα και είχε κινήσει τη σχετική προβλεπόμενη διαδικασία.