Ιταλία: Σφοδρή κακοκαιρία με πλημμύρες, κατολισθήσεις και εκκενώσεις

Με καταρρακτώδεις βροχές ξύπνησε το Μιλάνο, καθώς ισχυρό κύμα κακοκαιρίας πλήττει τη βόρεια και κεντρική Ιταλία, προκαλώντας πλημμύρες, υπερχειλίσεις χειμάρρων, κατολισθήσεις και σοβαρά προβλήματα στις οδικές και σιδηροδρομικές μετακινήσεις.

Η Λομβαρδία είναι η περιοχή που μέχρι στιγμής έχει δεχθεί τα σοβαρότερα πλήγματα, με ιδιαίτερα δύσκολη την κατάσταση στη Βαλ Καμόνικα, στην επαρχία της Μπρέσια, αλλά και στην περιοχή του Μπέργκαμο, με αναφορές για πλημμύρες, κατολισθήσεις, καταρρεύσεις και αποκλεισμένους οικισμούς στο βόρειο τμήμα της περιφέρειας.

Κατέρρευσε γέφυρα στη Βαλ Καμόνικα – Εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν

Στη Σόνικο, στην επαρχία της Μπρέσια, η υπερχείλιση του χειμάρρου Ράμπια προκάλεσε την κατάρρευση γέφυρας που συνέδεε τον οικισμό Ρίνο με τον υπόλοιπο δήμο. Η Στατάλε 42 έκλεισε, ενώ διακόπηκε και η σιδηροδρομική σύνδεση μεταξύ Μαλόνιο και Έντολο.

Περίπου 250 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τον οικισμό Ρίνο, ενώ ακόμη περίπου 70 άνθρωποι εκκενώθηκαν από την περιοχή Σταδολίνα στον δήμο Βιόνε, λόγω της υπερχείλισης του χειμάρρου Βαλάρο.

Οι εικόνες από τη Βαλ Καμόνικα δείχνουν την ένταση των φαινομένων, με μεγάλες ποσότητες νερού, λάσπες και φερτά υλικά να προκαλούν σημαντικές ζημιές στις υποδομές.

Βίντεο από τις ζημιές στην περιοχή κοντά στο Μιλάνο

250 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από κάμπινγκ στο Μπέργκαμο

Στην επαρχία του Μπέργκαμο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις προχώρησαν προληπτικά στην εκκένωση κάμπινγκ στην Ίζολα ντι Φόντρα, όπου βρίσκονταν περίπου 250 άνθρωποι.

Το κάμπινγκ απειλούνταν από κατολίσθηση από τη μια πλευρά και από πιθανή υπερχείλιση χειμάρρου στην άλλη πλευρά. Στην επιχείρηση συμμετείχαν πολλές ομάδες πυροσβεστών, ενώ χρησιμοποιήθηκε και ελικόπτερο.

Στην ίδια περιοχή, οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν κατολίσθηση στην περιοχή της Ίζολα ντι Φόντρα, με αποτέλεσμα να απομονωθούν οι οικισμοί Μπράντσι, Βαλέβε, Καρόνα και Φόπολο.

Πλημμύρες και κατολισθήσεις σε Κόμο και Σόντριο

Στην επαρχία του Κόμο, υπερχείλισε χείμαρρος στο Ντομάζο, με αποτέλεσμα να κλείσει η κρατική οδός Ρετζίνα.

Στην επαρχία του Σόντριο, υπερχείλισε η λεκάνη των Φόρνι, προκαλώντας την κατάρρευση πεζογέφυρας και την προσωρινή διακοπή της πρόσβασης στην περιοχή.

Οι ζημιές έχουν επηρεάσει και τις μετακινήσεις, με προβλήματα τόσο στο οδικό όσο και στο σιδηροδρομικό δίκτυο σε αρκετές περιοχές της βόρειας Λομβαρδίας.

Στο Μιλάνο ισχυρές βροχές και περισσότερες από 200 επεμβάσεις

Στο Μιλάνο και μεγάλο μέρος της Λομβαρδίας, ιδιαίτερα στα δυτικά, η ημέρα ξεκίνησε με έντονες βροχοπτώσεις. Οι πυροσβέστες είχαν πραγματοποιήσει περισσότερες από 200 επεμβάσεις για προβλήματα που συνδέονται με την κακοκαιρία.

Η εικόνα στην περιοχή του Μιλάνου είναι κυρίως αυτή των έντονων βροχοπτώσεων και των τοπικών πλημμυρικών φαινομένων, ενώ τα σοβαρότερα καταγεγραμμένα προβλήματα στη Λομβαρδία εντοπίζονται στις ορεινές περιοχές της Μπρέσια και του Μπέργκαμο.

Πορτοκαλί συναγερμός σε τέσσερις περιφέρειες

Για σήμερα, Παρασκευή 21 Αυγούστου, έχει εκδοθεί πορτοκαλί προειδοποίηση σε τμήματα τεσσάρων περιφερειών: Λομβαρδία, Λιγουρία, Τοσκάνη και Φριούλι-Βενέτσια Τζούλια. Παράλληλα, κίτρινη προειδοποίηση ισχύει σε 13 περιφέρειες.

Στη Λιγουρία, οι ισχυρές καταιγίδες έχουν προκαλέσει επίσης προβλήματα. Σχεδόν 40.000 κεραυνοί καταγράφηκαν στην περιοχή, περισσότεροι από 20.000 μόνο στην ευρύτερη περιοχή της Γένοβας, ενώ η Αουρέλια έκλεισε στο ύψος του Ζοάλι λόγω κινδύνου κατολισθήσεων.

Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχίσει να επηρεάζει τη βόρεια και κεντρική Ιταλία, με τις αρχές να παραμένουν σε επιφυλακή για νέες κατολισθήσεις, υπερχειλίσεις και προβλήματα στις μετακινήσεις.

Με πληροφορίες από ANSA, Il Giorno, Vigili del Fuoco, Corriere della Sera