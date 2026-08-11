Ιταλία: Προσωρινή διακοπή των πτήσεων στο αεροδρόμιο της Κατάνης λόγω έκρηξης της Αίτνας

Οι αρμόδιες αρχές αποφάσισαν την προσωρινή διακοπή, μέχρι σήμερα το βράδυ, της λειτουργίας του αεροδρομίου της Κατάνης, λόγω της συνεχιζόμενης εκρηκτικής δραστηριότητας του ηφαιστείου της Αίτνας.

H λάβα έχει φτάσει μέχρι την ακατοίκητη περιοχή «Κοιλάδα του λέοντος», σε υψόμετρο 2.700 μέτρων. Ερευνητές, όπως και αρκετοί τουρίστες, παρακολουθούν το ιδιαίτερο αυτό φαινόμενο με τη βοήθεια πεπειραμένων ξεναγών, διατηρώντας πάντα την προβλεπόμενη απόσταση ασφαλείας.

Σήμερα, παράλληλα, το ιταλικό Ινστιτούτο Ηφαιστειλογίας και Γεωφυσικής ανακοίνωσε ότι δημιουργήθηκαν δυο νέα στόμια, στην κοιλάδα Μπόβε και στην περιοχή «Μόντε Σιμόνε», σε ύψος 2.250 και 1900 μέτρων.

Η προσωρινή διακοπή των απογειώσεων και προσγειώσεων στο αεροδρόμιο της Κατάνης «Βιντσέντσο Μπελίνι», οφείλεται κυρίως στη μεγάλη ποσότητα τέφρας που εκρήγνυται από το ηφαίστειο και περιορίζει σημαντικά την ορατότητα στην όλη περιοχή.

Απόψε, ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης θα αποφασιστεί η παράταση ή η λήξη του συγκεκριμένου μέτρου. Μέχρι αυτή την στιγμή, πάντως, η έκρηξη του πύρινου γίγαντα της Σικελίας, δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές.

Το ηφαιστειακό νέφος διέσχισε τη Μεσόγειο και έφτασε ως τη Λιβύη

Σε φάση έντονης εκρηκτικής δραστηριότητας βρίσκεται από χθες (10/08) η Αίτνα, έχοντας προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στις αερομεταφορές της Σικελίας.

Το ηφαίστειο εκτόξευσε μεγάλες ποσότητες καπνού, στάχτης και λάβας στην ατμόσφαιρα.

Μάλιστα, σύμφωνα με το meteo, το ηφαιστειακό νέφος κινήθηκε νότια-νοτιοδυτικά διασχίζοντας τη Μεσόγειο θάλασσα, φτάνοντας μέχρι και τα παράλια της Αφρικής, στην Τρίπολη, πρωτεύουσα της Λιβύης.

Οι Αρχές αναγκάστηκαν να κλείσουν τμήματα του εναέριου χώρου γύρω από την Κατάνια, καθώς το νέφος τέφρας θεωρήθηκε επικίνδυνο για την ασφάλεια των αεροσκαφών.

Παράλληλα, πολλές πτήσεις εκτράπηκαν προς άλλα αεροδρόμια του νησιού, κυρίως στο Παλέρμο, ενώ αρκετά δρομολόγια παρουσίασαν σημαντικές καθυστερήσεις ή ακυρώθηκαν.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν θέσει σε αυξημένη επιφυλακή τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και αεροναυτιλίας, ενώ καλούν τους ταξιδιώτες να ενημερώνονται συνεχώς για την κατάσταση των πτήσεών τους.