Ιταλία: Ο υπουργός Άμυνας στέλνει 500 στρατιώτες στο Μιλάνο για να καταστείλει τις ταραχές

Την ανάπτυξη 500 στρατιωτών στο Μιλάνο προβλέπει απόφαση του Ιταλού υπουργού Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο, η οποία περιλαμβάνεται σε νομοθετικό διάταγμα που αναμένεται να λάβει αύριο την έγκριση του υπουργικού συμβουλίου της χώρας.

Σύμφωνα με την Corrieredelasera.it, η σχετική πρωτοβουλία βρίσκεται στο επίκεντρο των κυβερνητικών εξελίξεων, με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και ηγέτη της Λέγκας, Ματέο Σαλβίνι, να εκφράζει ήδη δημόσια την ικανοποίησή του.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Σαλβίνι χαιρέτισε την απόφαση, κάνοντας λόγο για «νίκη της Λέγκας».

Η επίσημη έγκριση του μέτρου αναμένεται κατά την αυριανή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Έκτακτη σύσκεψη υπό την προεδρία της Μελόνι

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Corriere della Sera, παράλληλα, στη σημερινή συνεδρίαση με κύριο αντικείμενο τη δημόσια τάξη, της οποίας προήδρευσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, αποφασίστηκε να εγκριθεί άμεσα νέο νομοθετικό διάταγμα.

Στα κύρια σημεία του, σύμφωνα με την «Corriere», θα περιλαμβάνεται η επέκταση της λεγόμενης προληπτικής προσαγωγής και σε νέους που ακόμη δεν έχουν ενηλικιωθεί, νέα μέτρα κατά των συμμοριών ανηλίκων, η απαγόρευση συνάθροισης για όποιον ευθύνεται για πρόκληση καταστροφών και λεηλασιών, όπως και η αύξηση του αριθμού ανδρών και γυναικών του ιταλικού στρατού οι οποίοι, στο Μιλάνο, εγγυώνται την ασφάλεια με την επιχείρηση «ασφαλείς δρόμοι».

Κλειστά τα καταστήματα για να προληφθούν τυχόν νέες καταστροφές

Την ίδια ώρα, περισσότερα καταστήματα γνωστών οίκων παρέμειναν κλειστά σήμερα το απόγευμα στο κέντρο του Μιλάνου για να αποφευχθούν τυχόν νέες καταστροφές και λεηλασίες.

O Ιταλός υπουργός Εσωτερικών και γραμματέας της Λέγκα, Ματέο Σαλβίνι επισκέφθηκε, στο μεταξύ, την πλατεία Ντουόμο του Μιλάνου και συνομίλησε με μέλη των αστυνομικών δυνάμεων.

«Ήρθα για να χαιρετήσω τους άνδρες και τις γυναίκες των καραμπινιέρων και της αστυνομίας και για να τους ευχαριστήσω για ό,τι κάνουν. Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην επαναληφθούν τα χθεσινά επεισόδια», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Ανησυχία, στο μεταξύ, προκαλούν αναρτήσεις στο διαδίκτυο βάσει των οποίων για το ερχόμενο Σάββατο έχουν προγραμματιστεί στην πόλη του Κόμο δύο διαδηλώσεις οι οποίες, όπως αναφέρουν ανώνυμοι διοργανωτές, θα καταλήξουν σε βίαια επεισόδια.

32 συλλήψεις διαδηλωτών στο Μιλάνο

Υπενθυμίζεται ότι, οι συλλήψεις που πραγματοποιήθηκαν χθες, Κυριακή, στο Μιλάνο ανέρχονται σε 32, με 271 προσαγωγές βίαιων διαδηλωτών. Όπως προκύπτει, 220 απ’ αυτούς είναι ανήλικοι και 60 έχουν ξένη υπηκοότητα.

Στο διαδίκτυο αναρτήθηκε σήμερα κείμενο ενός άγνωστου έως τώρα κινήματος με την ονομασία «17 Οκτώβρη», στο οποίο αναφέρεται ότι «οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν μέχρι την πτώση της κυβέρνησης Μελόνι» και ότι «θα υπάρξουν κινητοποιήσεις διαρκείας, κάθε Σάββατο, σε σειρά ιταλικών πόλεων».

«Οι βίαιοι είστε εσείς που μας αρνηθήκατε το μέλλον, τώρα θα το πάρουμε πίσω», αναφέρεται στην ανάρτηση, στην οποία δίνονται «συμβουλές» για το πώς οι διαδηλωτές μπορούν να αποφεύγουν τη σύλληψη πριν ή μετά τις διαδηλώσεις.

Πηγές του ιταλικού υπουργείου Εσωτερικών αφήνουν να διαρρεύσει ότι είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθούν οι συγκεκριμένες κινητοποιήσεις, διότι συχνά οργανώνονται μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Τις περασμένες ώρες ανακοινώθηκε νέα πορεία διαμαρτυρίας για τις 24 Οκτωβρίου στο Τορίνο και για τις 30 Οκτωβρίου μαζική διαδήλωση στην

Με πληροφορίες από Corriere Della Sera, ΑΠΕ-ΜΠΕ