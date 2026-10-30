Ιταλία: Ο Πάπας Λέων ψήφισε για τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ με επιστολική ψήφο

Στην επιβεβαίωση ότι ο Πάπας Λέων ψήφισε για τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ με επιστολική ψήφο, προχώρησε σήμερα (30/10) η υπηρεσία τύπου της Αγίας Έδρας στο Βατικανό.

«Ο ‘Αγιος Πατέρας των Καθολικών επιβεβαίωσε ότι κατά την περίοδο της παραμονής του στο Περού άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα, όπως έκανε κάθε φορά που είχε τη συγκεκριμένη δυνατότητα.

Ο πάπας είναι της άποψης ότι οι πολίτες πρέπει να ασκούν το δικαίωμά τους, το οποίο αποτελεί και υποχρέωση, να συμμετέχουν στις δημοκρατικές διαδικασίες», πρόσθεσε η υπηρεσία Τύπου της Αγίας Έδρας.

Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ έχει την αμερικανική, την περουβιανή υπηκοότητα όπως και την υπηκοότητα του Βατικανού. Δεν προκύπτει να υπήρξε κάποιος προκάτοχός του, ο οποίος κατά το παρελθόν να άσκησε το δικαίωμα του εκλέγειν εκτός Βατικανού.

Στην είδηση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος του Πάπα για τις ενδιάμεσες εκλογές αναφέρθηκε σήμερα εκτενώς ο ιταλικός και ο αμερικανικός τύπος.