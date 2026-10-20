Ιταλία: Ο Ματαρέλα «μπλοκάρει» τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων των στρατιωτών που θα αναπτυχθούν στο Μιλάνο

Οπρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα αρνήθηκε να αποδεχθεί το αίτημα του υπουργού Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο να δοθούν στους στρατιώτες που θα σταλούν στο Μιλάνο ίδιες δικαιοδοσίες με εκείνες της αστυνομίας και των καραμπινιέρων, σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Κροζέτο, σε ανάρτησή του, είχε ταχθεί υπέρ της διεύρυνσης των δικαιοδοσιών των ανδρών και γυναικών του στρατού, οι οποίοι θα σταλούν στο Μιλάνο και σε άλλες ιταλικές πόλεις για να συμβάλουν στην αντιμετώπιση τυχόν νέων, βίαιων επεισοδίων.

Ο επικεφαλής του ιταλικού υπουργείου Άμυνας είχε ζητήσει για τον στρατό, ίδιες αρμοδιότητες με εκείνες της αστυνομίας, των καραμπινιέρων και της οικονομικής αστυνομίας, για διάστημα τριών μηνών.

Υπενθυμίζεται ότι, το νομοθετικό διάταγμα, το οποίο θα περιέχει τα μέτρα της κυβέρνησης Μελόνι για τη δημόσια ασφάλεια, θα πρέπει να υπογραφεί και από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Ο υπουργός Άμυνας αποδίδει τα βίαια επεισόδια σε «υβριδικό πόλεμο» μέσω των social media

Στις επιπτώσεις του «υβριδικού πολέμου» απέδωσε ο Ιταλός υπουργός Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο, τα πρόσφατα επεισόδια βίας που σημειώθηκαν στο Μιλάνο, το Τορίνο και την Μπολόνια, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για τον ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη διαμόρφωση των αντιλήψεων των νέων

Συγκεκριμένα, ο Κροζέτο δήλωσε ότι «τα γεγονότα του Μιλάνου και άλλων περιοχών της Ιταλίας είναι βαθιά διαφορετικά απ΄όσα σημειώθηκαν σε προηγούμενες περιόδους, είναι αποτέλεσμα εκείνου που εγώ αποκαλώ υβριδικό πόλεμο και τον οποίο κάποιοι μεταφέρουν στις χώρες μας, προσφεύγοντας σε μη συμβατικά όπλα που ονομάζονται TikTok, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Youtube, χωρίς η Δύση να το καταλάβει και, με κάποιο τρόπο, να αντιδράσει».

«Αν τρεις στους δέκα νέους πήραν μέρος στις διαδηλώσεις αυτές, δεν μιλάμε για Ιταλούς δεύτερης γενιάς. Αν έξι στους δέκα νέους τα συμμερίζονται, είναι επειδή τα τελευταία χρόνια έλαβαν, κάπου, μια “αντιπαιδεία” – δεν εννοώ το σχολείο ή την οικογένεια – η οποία τους έδωσε αξίες, φιλοδοξίες, μια συνολική εικόνα του κόσμου και σημεία αναφοράς, τα οποία έρχονται σε αντίθεση με την κοινωνία στην οποία ζούμε και με τους δημοκρατικούς κανόνες», πρόσθεσε ο επικεφαλής του ιταλικού υπουργείου άμυνας.

Σημειώνεται ότι, αύριο το απόγευμα, το συνδικάτο CGIL – το μεγαλύτερο της χώρας, με πάνω από 4,5 εκατομμύρια μέλη – θα οργανώσει διαδήλωση στο κέντρο του Μιλάνου, με αίτημα να ξεπερασθούν οι ανισότητες και κύριο σύνθημα «το Μιλάνο απορρίπτει τη βία».