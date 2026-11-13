Ιταλία: Νέες οδηγίες για τις απειλές περί βομβών στα σχολεία – Πότε θα αποφασίζεται η εκκένωση

Το υπουργείο Εσωτερικών της Ιταλίας εξέδωσε νέα εγκύκλιο με την οποία καθορίζονται οι διαδικασίες που θα εφαρμόζονται σε περίπτωση νέων απειλών για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών σε σχολικές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με τις οδηγίες, όταν το ίδιο απειλητικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλεται μαζικά σε πολλούς παραλήπτες, δεν θα θεωρείται από μόνο του λόγος κινητοποίησης, εκτός εάν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία που να προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία.

Αντίθετα, άμεσος έλεγχος θα πραγματοποιείται όταν εντοπίζονται ύποπτα αντικείμενα, είτε από εργαζομένους των σχολείων είτε μέσω του υλικού που καταγράφουν οι κάμερες των συστημάτων ασφαλείας.

Για τη διενέργεια πρόσθετων ελέγχων θα απαιτείται συνεννόηση με τους αρμόδιους αστυνομικούς διευθυντές κάθε περιοχής. Εφόσον οι τελευταίοι εκτιμήσουν ότι συντρέχουν λόγοι ασφαλείας, θα απευθύνονται στους νομάρχες, προκειμένου να δοθεί εντολή εκκένωσης των σχολικών κτιρίων.

Παράλληλα, η εγκύκλιος προβλέπει ότι οι διευθυντές των σχολείων θα πρέπει να ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση ειδική αστυνομική υπηρεσία για κάθε απειλητικό μήνυμα που λαμβάνουν. Η συγκεκριμένη υπηρεσία θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση, αναλαμβάνοντας τον συντονισμό της διαχείρισης των περιστατικών.

Το μέγεθος του προβλήματος αποτύπωσε ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών, Ματέο Πιαντεντόζι, ο οποίος ανακοίνωσε ότι μόνο χθες εστάλησαν συνολικά 3.778 ηλεκτρονικά μηνύματα με απειλές για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών σε ισάριθμα σχολεία της χώρας.

Παρά τον μεγάλο αριθμό των απειλών, αποφασίστηκε η εκκένωση μόλις 77 σχολικών κτιρίων.