Ιταλία: Η κυβέρνηση καταργεί τα τέλη κυκλοφορίας για τα περισσότερα οχήματα ενόψει των εκλογών

ΗΙταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε σήμερα ότι η κυβέρνηση καταργεί τα τέλη κυκλοφορίας για 14,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες.

Το μέτρο αυτό έρχεται καθώς η κυβέρνηση αναζητά τρόπους ενίσχυσης της δημοτικότητάς της ενόψει των εθνικών εκλογών του επόμενου έτους.

Ο Αντόνιο Ταγιάνι έγραψε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ πως σήμερα καταργείται ένας «άδικος» και «δυσβάσταχτος» φόρος.

«Σήμερα, η κυβέρνηση καταργεί έναν από τους φόρους που απεχθάνονται περισσότερο οι Ιταλοί», δήλωσε η Μελόνι σε ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο της.

Το μέτρο θα αφορά όλες τις μοτοσικλέτες και περισσότερα από τα μισά (άνω του 70%) μικρά και μεσαία αυτοκίνητα. Ωστόσο, οι πολίτες θα μπορούν να αξιοποιήσουν το μέτρο για ένα μόνο όχημα ιδιοκτησίας τους, τόνισε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του υπουργικού συμβουλίου.

Οι εκλογές του επόμενου έτους προβλέπονται μια αμφίρροπη αναμέτρηση ανάμεσα στον δεξιό συνασπισμό της Μελόνι και την κεντροαριστερή αντιπολίτευση.

Η κυβέρνηση δεν διευκρίνισε ποια θα είναι η επιβάρυνση της κατάργησης των τελών κυκλοφορίας στα δημόσια οικονομικά.