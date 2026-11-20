Ιταλία έδωσε προσωρινή έγκριση για το Σύστημα Υποβοηθούμενης Οδήγησης (TAD) της Tesla, δήλωσε την Παρασκευή ο υπουργός Μεταφορών Ματέο Σαλβίνι, καθιστώντας τη χώρα την πρώτη μεγάλη δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετεί την τεχνολογία που ανέπτυξε η αμερικανική κατασκευάστρια ηλεκτρικών οχημάτων.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Σαλβίνι ανέφερε ότι η απόφαση αποτελεί «ένα ακόμη βήμα προς την καινοτομία, την τεχνολογία και την κινητικότητα του μέλλοντος».

Το «πράσινο φως» δόθηκε κατόπιν «ενδελεχούς αξιολόγησης της τεχνικής σκοπιμότητας», δήλωσε ο υπουργός, και έρχεται ενόψει μιας διαδικασίας έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το TAD, γνωστό παλαιότερα ως Full Self-Driving (FSD), είναι ένα σύστημα τύπου «χωρίς χέρια στο τιμόνι, αλλά με το βλέμμα στον δρόμο», το οποίο επιτρέπει σε ένα όχημα να κινείται αυτόνομα, απαιτώντας παράλληλα τη συνεχή επίβλεψη από το άτομο που βρίσκεται πίσω από το τιμόνι.

Αρκετές μικρότερες χώρες της ΕΕ έχουν ήδη προχωρήσει στο ίδιο βήμα με την Ιταλία.

Μετά την αρχική έγκριση που έλαβε στις Κάτω Χώρες τον Απρίλιο, το σύστημα αναγνωρίστηκε στη συνέχεια σε χώρες όπως η Λιθουανία, η Εσθονία, η Δανία και το Βέλγιο, επιτρέποντας στην Tesla να διευρύνει την παρουσία της ενόψει μιας ευρύτερης ψηφοφορίας σε επίπεδο ΕΕ.

Η Tesla ανέφερε επίσης την Παρασκευή, μέσω της πλατφόρμας X, ότι το σύστημα TAD εγκρίθηκε στην Ιταλία, δημοσιεύοντας ένα βίντεο από το εσωτερικό ενός οχήματός της, το οποίο κινείται στους δρόμους της Ρώμης σε αυτόνομη λειτουργία.