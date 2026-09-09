Ιταλία: Χιλιάδες εκπαιδευτικοί απορρίπτουν μόνιμους διορισμούς εκτός έδρας λόγω ακρίβειας

Ηακρίβεια και κυρίως το υψηλό κόστος στέγασης στην Ιταλία δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην κάλυψη των κενών θέσεων στα σχολεία, καθώς εκατοντάδες εκπαιδευτικοί αρνούνται ακόμη και μόνιμους διορισμούς. Σύμφωνα με την Corriere della Sera, το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα έντονο στον Βορρά και στις μεγάλες πόλεις, όπου τα ενοίκια απορροφούν σημαντικό μέρος του μισθού.

Με μέσο μηνιαίο εισόδημα περίπου 1.450 ευρώ, ένας εκπαιδευτικός μπορεί να χρειάζεται να διαθέσει από 500 έως 700 ευρώ μόνο για ενοίκιο, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις το ποσό φτάνει ακόμη και τα 1.000 ευρώ. Τα συνδικάτα Cgil και Uil Scuola επισημαίνουν ότι ένα ενοίκιο 550 ευρώ ξεπερνά ήδη το ένα τρίτο του μισθού, ενώ για το Διοικητικό, Τεχνικό και Βοηθητικό Προσωπικό το κόστος στέγασης μπορεί να προσεγγίσει το 50% του εισοδήματος.

Η κατάσταση είναι ακόμη δυσκολότερη στο Μιλάνο, όπου ένα δωμάτιο σε συγκατοίκηση κοστίζει περίπου 600-800 ευρώ τον μήνα και ένα στούντιο 780-1.000 ευρώ. Στο κέντρο της πόλης τα ενοίκια μπορεί να ξεπεράσουν ακόμη και τα 2.200 ευρώ. Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει και η Ρώμη, όπου ένα δωμάτιο κοστίζει περίπου 700 ευρώ και ένα στούντιο γύρω στα 1.000 ευρώ. Στα ποσά αυτά προστίθενται τα έξοδα μετεγκατάστασης, οι λογαριασμοί και οι καθημερινές δαπάνες.

Το αποτέλεσμα είναι η μόνιμη θέση να γίνεται, σε αρκετές περιπτώσεις, λιγότερο ελκυστική από μια προσωρινή σύμβαση κοντά στον τόπο κατοικίας. Περίπου 300 εκπαιδευτικοί απέρριψαν μόνιμες θέσεις στην Τοσκάνη και άλλοι 383 στο Φριούλι-Βενέτσια Τζούλια. Στη Λιγουρία καλύφθηκαν μόλις 562 από τις 1.407 διαθέσιμες θέσεις, ενώ στη Λομβαρδία εξακολουθούν να υπάρχουν χιλιάδες κενά.

Το πρόβλημα αφορά ιδιαίτερα εκπαιδευτικούς από τον Νότο, οι οποίοι συχνά καλούνται να μετακινηθούν εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. Για πολλούς, η παραμονή σε προσωρινή θέση κοντά στην οικογένεια και στο σπίτι τους αποδεικνύεται οικονομικά πιο βιώσιμη.

Ο πρόεδρος του συνδικάτου ANIEF, Μαρτσέλο Πατσίφικο, προτείνει επίδομα για όσους εργάζονται εκτός έδρας, φορολογικές ελαφρύνσεις στα ενοίκια και μειώσεις στο κόστος μετακίνησης. Όπως επισημαίνει η Corriere della Sera, το πρόβλημα πλέον ξεπερνά τον χώρο της εκπαίδευσης, καθώς η μονιμότητα από μόνη της δεν εγγυάται οικονομική βιωσιμότητα όταν οι μισθοί αδυνατούν να ακολουθήσουν το αυξανόμενο κόστος ζωής.