Ιταλία: Ανακτήθηκαν κλεμμένοι πίνακες των Ρενουάρ, Σεζάν και Ματίς αξίας άνω των 9 εκατ. ευρώ

Τρεις πολύτιμοι πίνακες των Γάλλων ζωγράφων Πολ Σεζάν, Πιερ Ογκίστ Ρενουάρ και Ανρί Ματίς, οι οποίοι είχαν κλαπεί τον περασμένο Μάρτιο από μουσείο κοντά στην Πάρμα της Ιταλίας, ανακτήθηκαν από τις ιταλικές αρχές ύστερα από πολύμηνη έρευνα.

Σύμφωνα με την ιταλική αστυνομία, η ειδική μονάδα προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς εντόπισε και ανέκτησε τα έργα τέχνης έπειτα από μια σύνθετη επιχείρηση, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα αργότερα.

Οι πίνακες είχαν αφαιρεθεί τη νύχτα της 22ας προς 23η Μαρτίου από το Ίδρυμα Μανιάνι Ρόκα στην πόλη Τραβερσέτολο, κοντά στην Πάρμα. Η συνολική αξία τους εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 9 εκατομμύρια ευρώ.

Τα έργα που ανακτήθηκαν είναι:

Η «Νεκρή φύση με κεράσια» (Tasse et plat de cerises) του Πολ Σεζάν, εκτιμώμενης αξίας 6 εκατ. ευρώ.

Τα «Ψάρια» (Les Poissons) του Πιερ-Ογκίστ Ρενουάρ, εκτιμώμενης αξίας περίπου 3 εκατ. ευρώ.

Η «Οδαλίσκη στη βεράντα» (Odalisque sur la terrasse) του Ανρί Ματίς, εκτιμώμενης αξίας περίπου 20.000 ευρώ.

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότηταβίντεο από τη διάρρηξη, στο οποίο εμφανίζονται δύο μασκοφόροι δράστες να εισέρχονται στο κτίριο από παράθυρο, να αφαιρούν τους τρεις πίνακες από τους τοίχους και να αποχωρούν μέσα σε λιγότερο από τρία λεπτά.

#Parma: recuperate dai #Carabinieri tre preziose opere di Paul Cezanne, Pierre Auguste Renoir, e Henri Matisse, sottratte lo scorso 23 marzo dal Museo Fondazione Magnani Rocca di Traversetolo. Valore complessivo stimato 9 milioni di euro pic.twitter.com/YYzc15MBgC — Arma dei Carabinieri (@_Carabinieri_) August 14, 2026

Το Ίδρυμα Μανιάνι Ρόκα φιλοξενεί τη σημαντική συλλογή του ιστορικού τέχνης Λουίτζι Μανιάνι, η οποία περιλαμβάνει επίσης έργα καταξιωμένων δημιουργών όπως οι Ντύρερ, Ρούμπενς, Βαν Ντάικ, Γκόγια, Μονέ και Τζόρτζιο Μοράντι.