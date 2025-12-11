It’s all Greek to me: Στην Ελλάδα τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Ντάμιεν Σαζέλ

Ποιος θα περίμενε ένας δημιουργός που αγαπάται ιδιαίτερα στην χώρα μας, ότι θα την επισκεφθεί και για δουλειά. Ο Ντάμιεν Σαζέλ θα…χρειαστεί την Ελλάδα για τα γυρίσματα της ερχόμενης ταινίας του, με αυτά να προγραμματίζονται για τον Μάρτιο του 2026, σύμφωνα με πληροφορίες που αντλούμε από το World of Reel.

O Λίνους Σάντγκρεν δεν θα είναι ο οπερατέρ του, όπως στα «La La Land» και «Babylon», αντικαθιστάμενος από τον Λολ Κρόλεϊ του «Brutalist», ενώ o Τζάστιν Χέργουιτζ θα είναι βέβαια και πάλι ο συνθέτης του σάουντρακ μιας ταινίας για την οποία από τον Οκτώβριο έχει πει ότι έχει το καλύτερο σενάριο που έχει διαβάσει.

Ντάνιελ Κρεγκ και Κίλιαν Μέρφι είναι στο καστ, ενώ στις διαπραγματεύσεις ακούγεται ότι είναι και ο Ντέιβ ο Μπαουτίστα. Τον όλον για λογαριασμό της Paramount, με μεσαίο προϋπολογισμό, οπότε ευελπιστεί κανείς το «μεσαίο» να μην είναι πάνω από 60-70 εκατομμύρια. Paramount που ως γνωστόν αυτή την εποχή έχει και τα τρεξίματά της με την υπόθεση πώλησης/εξαγοράς της Warner Bros.