Ιστορικός νόμος στη Βρετανία: Τέλος τα τσιγάρα για όσους γεννήθηκαν από το 2008 και μετά

Η βρετανική κυβέρνηση χαιρέτισε σήμερα την «ιστορική» έγκριση από το κοινοβούλιο ενός νόμου με τον οποίο το Ηνωμένο Βασίλειο θα γίνει μια χώρα «χωρίς καπνό» αφού στο εξής θα απαγορεύεται η πώληση τσιγάρων σε όλους όσοι γεννήθηκαν μετά το 2008.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, η Βρετανία γίνεται η δεύτερη χώρα στον κόσμο που υιοθετεί μια γενική απαγόρευση, μετά τις Μαλδίβες που τον Νοέμβριο απαγόρευσαν την πώληση καπνικών προϊόντων σε νέους γεννημένους μετά την 1η Ιανουαρίου 2007.

Τα μέλη της Βουλής των Κοινοτήτων και της Βουλής των Λόρδων συμφώνησαν τη Δευτέρα επί της τελικής μορφής του κειμένου, το οποίο θα πρέπει τώρα να λάβει και την έγκριση του βασιλιά, κάτι που αποτελεί τυπικότητα.

Ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ, εκτίμησε ότι πρόκειται για μια «ιστορική στιγμή» αφού «η πρώτη γενιά χωρίς καπνό θα προστατευθεί από μια ολόκληρη ζωή εξαρτήσεων και προβλημάτων υγείας». Όσοι γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2009 –δηλαδή όσοι είναι κάτω των 17 ετών σήμερα– δεν θα μπορούν ποτέ να αγοράσουν τσιγάρα με νόμιμο τρόπο.

Εκτός από αυτό το μέτρο, ο νόμος προβλέπει επίσης ότι θα απαγορεύεται στο εξής το κάπνισμα σε εξωτερικούς χώρους, όπως σε παιδικές χαρές και γύρω από σχολεία και νοσοκομεία. Θα απαγορευτεί επίσης η διαφήμιση προϊόντων ατμίσματος, θα επιβληθούν περιορισμοί στις «γεύσεις» που προσφέρονται και στο περιτύλιγμά τους ενώ δεν θα επιτρέπεται η χρήση τους σε χώρους όπου ήδη απαγορεύεται το κάπνισμα.

Η Χέιζελ Τσίζμαν, γενική διευθύντρια της οργάνωσης «Δράση για το Κάπνισμα και την Υγεία» (ASH) έκανε λόγο για «αποφασιστική καμπή» και «ένα δώρο για τις επόμενες γενιές».

Οι βουλευτές είχαν εγκρίνει το νομοσχέδιο με ψήφους 366 υπέρ έναντι 41 κατά, τον Μάρτιο. Από την 1η Ιουνίου 2025 η κυβέρνηση των Εργατικών είχε ήδη απαγορεύσει την πώληση ηλεκτρονικών τσιγάρων μιας χρήσης με έντονα χρώματα και γεύσεις που προτιμούσαν οι νέοι.

Το 2022 η Νέα Ζηλανδία απαγόρευσε την πώληση τσιγάρων σε όλους όσοι γεννήθηκαν μετά το 2008. Όμως οι συντηρητικοί που ανέλαβαν την εξουσία στα τέλη του 2023 κατήργησαν το μέτρο αυτό.

Το κάπνισμα ευθύνεται για περίπου 80.000 θανάτους ετησίως στη Βρετανία και για το ένα τέταρτο των θανάτων από καρκίνο κάθε χρόνο.