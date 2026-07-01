Ιστορικό Μνημόνιο Συνεργασίας Ελλάδας – Ηνωμένου Βασιλείου για τον τουρισμό

Ένα νέο κεφάλαιο στις τουριστικές σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου αναμένεται να ανοίξει σήμερα, Τετάρτη (1/7) στο Λονδίνο με την υπογραφή του πρώτου Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών στον τομέα του τουρισμού.

Το Μνημόνιο θα υπογράψουν το μεσημέρι η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και η Βρετανίδα ομόλογός της, Στέφανι Πίκοκ.

Πρόκειται για το πρώτο επίσημο κείμενο συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου στον τομέα του τουρισμού, το οποίο σηματοδοτεί μια νέα εποχή στις διμερείς σχέσεις και δημιουργεί ένα σύγχρονο πλαίσιο συνεργασίας σε τομείς όπως η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, η καινοτομία, οι επενδύσεις, η τουριστική εκπαίδευση και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει η σημαντικότερη αγορά για τον ελληνικό τουρισμό. Οι τουριστικές ροές συνεχίζουν να αυξάνονται, γεγονός που αποτελεί απόδειξη της βαθιάς φιλίας μεταξύ των δύο χωρών μας.

Το σημερινό Μνημόνιο αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής μας συνεργασίας στον τουρισμό. Δημιουργεί ένα σύγχρονο πλαίσιο συνεργασίας που υπερβαίνει την τουριστική προβολή και περιλαμβάνει τη βιωσιμότητα, την καινοτομία, τις επενδύσεις, την τουριστική εκπαίδευση και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Πρόκειται για μια επένδυση στο μέλλον των τουριστικών τομέων των δύο χωρών, η οποία ανοίγει νέες ευκαιρίες για επιχειρήσεις, προορισμούς και ταξιδιώτες», αναμένεται να δηλώσει η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη.

Η συμφωνία αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τον ελληνικό τουρισμό, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί διαχρονικά τη σημαντικότερη αγορά για τη χώρα μας.

Θετικά είναι παράλληλα τα μηνύματα από τη βρετανική αγορά για τη φετινή τουριστική περίοδο, με τις κρατήσεις Βρετανών για την Ελλάδα να εμφανίζονται αυξημένες σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με τη διευθύντρια του ΕΟΤ για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, Ελένη Σκαρβέλη.