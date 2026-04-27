Ιστορική συνάντηση στο Βατικανό – Ο Πάπας υποδέχθηκε την Αρχιεπίσκοπο του Καντέρμπουρι

Η Ντέιμ Σάρα Μάλαλι, η πρώτη γυναίκα Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι, προσευχήθηκε με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ στο Βατικανό σε μια συνάντηση που θα ήταν αδιανόητη πριν από λίγα χρόνια.

Η Μάλαλι, η οποία έγινε επίσημα ηγέτης της Εκκλησίας της Αγγλίας τον Μάρτιο, συναντήθηκε με τον Ποντίφικα το πρωί της Δευτέρας (27/4) για μια κατ’ ιδίαν προσευχή και συζήτηση, προτού ο καθένας τους εκφωνήσει μια ομιλία.

Οι δύο εκκλησίες δεν συμφωνούν για τη χειροτονία των γυναικών και ο Καθολικισμός δεν επιτρέπει στις γυναίκες να γίνουν ιερείς, αλλά η Ντέιμ Σάρα και ο Πάπας Λέων έχουν βρει κοινό έδαφος.

Η αρχιεπίσκοπος έφτασε για να συναντηθεί κατ’ ιδίαν με τον Λέοντα στη βιβλιοθήκη του και έφερε δώρα, συμπεριλαμβανομένου ενός βάζου με μέλι φτιαγμένου από νέκταρ από κυψέλες μελισσών στον Κήπο του Παλατιού Λάμπεθ του Λονδίνου.

Στη συνέχεια, το ζευγάρι προσευχήθηκε μαζί στο Παρεκκλήσι του Ουρβανού 8ου εντός του Αποστολικού Παλατιού, το οποίο στεγάζει το ιδιωτικό διαμέρισμα του Ποντίφικα και τα γραφεία της Αγίας Έδρας.

Στην ομιλία της, η Ντέιμ Σάρα είπε στον Ποντίφικα: «Μιλήσατε με δύναμη για τις πολλές αδικίες στον κόσμο μας σήμερα, αλλά μιλήσατε ακόμη πιο δυναμικά για την ελπίδα».

Πρόσθεσε ότι θα μπορούσε να είναι «σίγουρος για μια θερμή υποδοχή από την Εκκλησία της Αγγλίας» εάν επισκεφθεί το Ηνωμένο Βασίλειο.