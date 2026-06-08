Ιστορική ομιλία του Πάπα Λέοντα ΙΔ’ στην ισπανική Βουλή

Επί επτά ολόκληρα λεπτά, βουλευτές χειροκροτούσαν τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’, που μόλις είχε ολοκληρώσει την ιστορική ομιλία του ενώπιον και των δύο σωμάτων του ισπανικού κοινοβουλίου. Ως ο πρώτος προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας που επισκέπτεται τις περίφημες Las Cortes Generales (ισπανικό κοινοβούλιο), μίλησε ξεκάθαρα για τα κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα προ κρίσης.

Για άλλη μια φορά εξέφρασε την σθεναρή εναντίωσή του στην αύξηση των στρατιωτικών δαπανών στην Ευρώπη.

Ο Πάπας Λέων αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ομιλίας του στα ανθρώπινα δικαιώματα, τις διακρίσεις και το δράμα που βιώνουν οι μετανάστες και στους πολιτικούς που ξεχνούν τις ανθρώπινες αξίες τους. Η μόνη λύση, είπε, είναι ο τερματισμός των πολέμων.

Σε μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό, ο Ισπανός πρωθυπουργός του προσέφερε ένα μικρό ελαιόδεντρο, ενώ κατά τη συνάντηση με επισκόπους, ο Πάπας δεν δίστασε να αναφερθεί στα σεξουαλικά σκάνδαλα που έχουν συγκλονίσει την Καθολική Εκκλησία. Τα θύματα, είπε, πρέπει να ακουστούν και να αποζημιωθούν.

Για τον πιστό καθολικό Αντόνιο Μπαντέρας και η τέχνη μπορεί να αποτελέσει θεραπεία κατά κάθε είδους βίας.

Ο Ισπανός σταρ του Χόλυγουντ ήταν ο κεντρικός ομιλητής σε εκδηλώσεις με εκπροσώπους του πολιτισμού και του αθλητισμού, που διοργανώθηκε προς τιμήν του Ποντίφικα στη Μαδρίτη.