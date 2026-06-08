ΔΙΕΘΝΗ

Ιστορική ομιλία του Πάπα Λέοντα ΙΔ’ στην ισπανική Βουλή

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Επί επτά ολόκληρα λεπτά, βουλευτές χειροκροτούσαν τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’, που μόλις είχε ολοκληρώσει την ιστορική ομιλία του ενώπιον και των δύο σωμάτων του ισπανικού κοινοβουλίου. Ως ο πρώτος προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας που επισκέπτεται τις περίφημες Las Cortes Generales (ισπανικό κοινοβούλιο), μίλησε ξεκάθαρα για τα κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα προ κρίσης.

Για άλλη μια φορά εξέφρασε την σθεναρή εναντίωσή του στην αύξηση των στρατιωτικών δαπανών στην Ευρώπη.
Ο Πάπας Λέων αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ομιλίας του στα ανθρώπινα δικαιώματα, τις διακρίσεις και το δράμα που βιώνουν οι μετανάστες και στους πολιτικούς που ξεχνούν τις ανθρώπινες αξίες τους. Η μόνη λύση, είπε, είναι ο τερματισμός των πολέμων.

Σε μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό, ο Ισπανός πρωθυπουργός του προσέφερε ένα μικρό ελαιόδεντρο, ενώ κατά τη συνάντηση με επισκόπους, ο Πάπας δεν δίστασε να αναφερθεί στα σεξουαλικά σκάνδαλα που έχουν συγκλονίσει την Καθολική Εκκλησία. Τα θύματα, είπε, πρέπει να ακουστούν και να αποζημιωθούν.

Για τον πιστό καθολικό Αντόνιο Μπαντέρας και η τέχνη μπορεί να αποτελέσει θεραπεία κατά κάθε είδους βίας.

Ο Ισπανός σταρ του Χόλυγουντ ήταν ο κεντρικός ομιλητής σε εκδηλώσεις με εκπροσώπους του πολιτισμού και του αθλητισμού, που διοργανώθηκε προς τιμήν του Ποντίφικα στη Μαδρίτη.

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