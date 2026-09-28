Ιστορική νίκη της Λεπέν στις εκλογές της Γαλλικής Γερουσίας

Το κόμμα Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν κέρδισε αρκετές έδρες στις εκλογές για τη Γερουσία της Γαλλίας την Κυριακή, ώστε να μπορέσει να συγκροτήσει κοινοβουλευτική ομάδα, εξασφαλίζοντας έτσι ισχυρότερη εκπροσώπηση σε ηγετικές θέσεις και επιτροπές της Άνω Βουλής.

«Αυτή είναι μια ιστορική νίκη και ένα σημαντικό ορόσημο», έγραψε η Λεπέν στο X.

Ο Εθνικός Συναγερμός αύξησε την εκπροσώπησή του στη Γερουσία από τρεις σε 15 έδρες μετά τις εκλογές της Κυριακής, ξεπερνώντας το όριο των 11 εδρών που απαιτείται για τη συγκρότηση κοινοβουλευτικής ομάδας. Το ήμισυ των μελών της Γερουσίας εκλέγεται κάθε τρία χρόνια από περίπου 42.000 τοπικούς αιρετούς.

Η Λεπέν, η οποία, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, προηγείται στην κούρσα για τις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους, δήλωσε στο X ότι η νέα κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός της στη Γερουσία «θα χρησιμεύσει ως ουσιαστική πλατφόρμα κατά τη διάρκεια της προεδρικής εκστρατείας».

Στο άλλο άκρο του πολιτικού φάσματος, το κίνημα «Ανυπότακτη Γαλλία» του Ζαν-Λυκ Μελανσόν κέρδισε επίσης την πρώτη του έδρα στη Γερουσία.

Η Γερουσία θα παραμείνει υπό τον έλεγχο μιας συμμαχίας γερουσιαστών από τους συντηρητικούς Les Républicains και μια κεντρώα ομάδα, αν και το συγκεκριμένο μπλοκ έχασε αρκετές έδρες.

Κεντρώος γερουσιαστής, ο οποίος μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας προκειμένου να εκφραστεί ελεύθερα, δήλωσε ότι η συγκρότηση κοινοβουλευτικής ομάδας από τον Εθνικό Συναγερμό αποτελεί «το αποκορύφωμα της καθιέρωσής τους στο πολιτικό τοπίο».

«Η [κεντροδεξιά] πλειοψηφία θα παραμείνει η ίδια και η δουλειά μας θα είναι να παρέχουμε σταθερότητα. Αν κάποιος θέλει να αγγίξει τους θεσμούς, θα είμαστε εκεί για να εγγυηθούμε τη σταθερότητα», πρόσθεσε ο γερουσιαστής.

Le Monde: Ιστορική εξέλιξη στη γαλλική Γερουσία

Η Εθνική Συσπείρωση (RN) καταγράφει μια ιστορική εξέλιξη στη γαλλική Γερουσία, αποκτώντας για πρώτη φορά τη δυνατότητα συγκρότησης κοινοβουλευτικής ομάδας, ενώ την ίδια στιγμή νέα δημοσκόπηση ενισχύει τη θέση της Μαρίν Λεπέν ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027, αναφέρει η Le Monde.

Στις γερουσιαστικές εκλογές της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου ανανεώθηκαν 178 από τις 348 έδρες, σε 64 διαμερίσματα. Η διαδικασία είναι έμμεση, καθώς τους γερουσιαστές εκλέγει σώμα «εκλεκτόρων», αποτελούμενο κυρίως από τοπικούς αιρετούς και κοινοβουλευτικούς.

Το RN, που διέθετε τρεις γερουσιαστές, εξέλεξε ακόμη εννέα και έφτασε τους 12. Μαζί με τρεις γερουσιαστές της Ένωσης των Δεξιών για τη Δημοκρατία (UDR) του Ερίκ Σιοτί, το κοινό στρατόπεδο αριθμεί 15 έδρες, υπερβαίνοντας το όριο των 10 που απαιτείται για τη συγκρότηση ομάδας. Η εξέλιξη αυτή εξασφαλίζει αυξημένο χρόνο ομιλίας, πρόσβαση σε κοινοβουλευτικές θέσεις και πρόσθετους πολιτικούς και υλικούς πόρους.

Η Μαρίν Λεπέν χαιρέτισε το αποτέλεσμα, δηλώνοντας ότι «τα αποτελέσματα ξεπέρασαν τις προσδοκίες μας». Παρά την ενίσχυση του RN, οι βασικοί συσχετισμοί δεν ανατράπηκαν: οι Ρεπουμπλικανοί παραμένουν η μεγαλύτερη δύναμη και, μαζί με τους κεντρώους, διατηρούν τον έλεγχο της Άνω Βουλής.

Την ίδια ώρα, δημοσκόπηση της Toluna Harris Interactive για M6 και RTL, που πραγματοποιήθηκε στις 22-24 Σεπτεμβρίου σε 1.974 άτομα, καταγράφει τη Λεπέν πρώτη στον πρώτο γύρο με 35%-36%. Ο Ζαν-Λικ Μελανσόν κινείται στο 16%-18%, ενώ ο Εντουάρ Φιλίπ φτάνει έως το 16%, ανάλογα με το σενάριο. Στις υποθετικές αναμετρήσεις δεύτερου γύρου, η έρευνα καταγράφει 69%-31% έναντι του Μελανσόν και 57%-43% έναντι του Φιλίπ.

Η Le Monde χαρακτηρίζει το αποτέλεσμα «προειδοποιητικό σήμα», θεωρώντας ότι αποτυπώνει βαθύτερη θεσμική και τοπική εδραίωση του RN. Η σημασία της νέας σύνθεσης είναι αυξημένη, καθώς η συγκεκριμένη Γερουσία θα λειτουργήσει στα πρώτα χρόνια της επόμενης προεδρίας και διαθέτει κρίσιμο ρόλο, ιδίως στις συνταγματικές αναθεωρήσεις.

Η μεταβολή είναι εντυπωσιακή σε σχέση με το 2017, όταν το τότε Εθνικό Μέτωπο διέθετε μόλις δύο γερουσιαστές και οκτώ βουλευτές. Σήμερα το RN αριθμεί 12 γερουσιαστές και 119 βουλευτές στην Εθνοσυνέλευση. Η Le Monde σημειώνει επίσης ότι η άνοδός του αυξάνει την πίεση προς τους Ρεπουμπλικανούς, ενώ η αριστερά και η κεντροαριστερά παραμένουν κατακερματισμένες. Το νέο πολιτικό σκηνικό αποκτά ιδιαίτερο βάρος ενόψει της κάλπης του 2027.