«Ιστορική» η αναστολή κυρώσεων από τον Τραμπ σε βάρος της Ρωσίας, δηλώνει σύμβουλος του Πούτιν

«Ιστορική» στιγμή χαρακτήρισε το Σάββατο (17/10) ο βασικός διαπραγματευτής του Βλαντίμιρ Πούτιν για οικονομικά θέματα την αναστολή εφαρμογής από τον Ντόναλντ Τραμπ σημαντικών κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, που είχε αποφασίσει το αμερικανικό Κογκρέσο, εξέλιξη που αποτελεί ένα ακόμα πλήγμα για την Ουκρανία.

«Η αναστολή του Νόμου Γκράχαμ από την κυβέρνηση Τραμπ είναι μια σημαντική και πραγματικά ιστορική στιγμή», δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Κίριλ Ντμίτριεφ, σύμβουλος του Κρεμλίνου για τη διεθνή οικονομική συνεργασία, λίγες ώρες μετά την υπογραφή από τον Αμερικανό πρόεδρο διατάγματος που αναστέλλει τις νέες κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας.

Η αναστολή, η οποία ανακοινώθηκε μέσω εκτελεστικού διατάγματος την Παρασκευή (16/10), έρχεται σε μια στιγμή που η αντιπαράθεση του Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι κλιμακώνεται. Παράλληλα διαφαίνονται ρωγμές στη στήριξη της Ουάσιγκτον προς το Κίεβο γεγονός που προκαλεί αυξανόμενη ανησυχία στους Ευρωπαίους συμμάχους.

Το τελευταίο διάστημα ο Λευκός Οίκος ασκεί έντονη πίεση στην Ουκρανία προκειμένου να σταματήσει τα πλήγματα κατά ρωσικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, επιδιώκοντας να συγκρατήσει τις τιμές του πετρελαίου ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

Η νομοθεσία, η εφαρμογή της οποίας ανεστάλη, προέβλεπε την επιβολή δασμών έως και 100% – μεταξύ άλλων – σε αγαθά που εισάγονται στις ΗΠΑ από τις πέντε μεγαλύτερες χώρες που εισάγουν ρωσικό αργό πετρέλαιο ή φυσικό αέριο· οι πωλήσεις αυτών των προϊόντων είναι ζωτικής σημασίας για τη χρηματοδότηση της πολεμικής μηχανής του Κρεμλίνου.