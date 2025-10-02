Ιστορική επίσκεψη του Βαγγέλη Μεϊμαράκη στον Πάπα Λέοντα ΙΔ’ στο Βατικανό

Σε μια εποχή όπου η παγκόσμια σκηνή χαρακτηρίζεται από εντάσεις, πολιτικές διχόνοιες και προκλήσεις όπως η μετανάστευση και οι συγκρούσεις, η πρόσφατη επίσκεψη του Βαγγέλη Μεϊμαράκη, Έλληνα ευρωβουλευτή και Προέδρου της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) για τον Διαθρησκευτικό Διάλογο, στον Πάπα Λέοντα ΙΔ‘ στο Βατικανό, αναδεικνύεται ως ένα γεγονός υψηλού συμβολισμού.

H συνάντηση έγινε τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, και δεν ήταν απλώς μια διπλωματική χειραψία, αλλά ένα βήμα προς την ενίσχυση γεφυρών μεταξύ πολιτικών θεσμών και θρησκευτικών αρχών, με έμφαση στην ειρήνη, την αλληλεγγύη και τον κοινό αγώνα κατά του φανατισμού. Ο κ. Μεϊμαράκης, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βάμπερ, έτυχε θερμής υποδοχής από την Αγία Έδρα, υπογραμμίζοντας την κοινή βούληση για διαθρησκευτικό διάλογο.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής εστίασε ιδιαίτερα στην επικείμενη ιστορική συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Ποντίφικα στη Νίκαια της Τουρκίας – τόπο όπου συγκλήθηκε η περίφημη Οικουμενική Σύνοδος του 325 μ.Χ. “Αυτή η συνάντηση αποτελεί ένα οικουμενικό σύμβολο ενότητας, συμφιλίωσης και ελπίδας σε έναν τόσο φορτισμένο τόπο όπως η Νίκαια”, δήλωσε ο κ. Μεϊμαράκης, προσθέτοντας ότι “αναδεικνύει τη θρησκευτική διπλωματία ενάντια στη σύγκρουση πολιτισμών και λειτουργεί ως αντίβαρο στον φανατισμό και στον θρησκευτικό ανταγωνισμό”.

Συναντήσεις με κορυφαίους εκπροσώπους της Αγίας Έδρας

Η αποστολή δεν περιορίστηκε στον Πάπα. Έγινε συνάντηση, μεταξύ άλλων, και με τον Καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, υπουργό Εξωτερικών της Αγίας Έδρας – ο οποίος, συμβολικά, ασκεί καθήκοντα “πρωθυπουργού” του Βατικανού. Η συζήτηση με τον Καρδινάλιο Παρολίν εστίασε σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και διεθνούς επικαιρότητας, όπως οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η κλιματική αλλαγή και η προώθηση διαλόγου σε πολυπολιτισμικά πλαίσια.