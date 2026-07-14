ΙΣΘ: Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου

Μετά την επικύρωση των πρακτικών των αρχαιρεσιών του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, που διενεργήθηκαν στις 14 και 15-06-2026, με την υπ’ αριθμόν 65462/9-7-2026 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκηση Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο κατά την 1η συνεδρίαση του στις 11/7/2026 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Μπάτζιος Νικόλαος

Γενική Γραμματέας: Χατζηδημητρίου Μαρία

Αντιπρόεδρος Α’: Οικονόμου Δημήτριος

Αντιπρόεδρος Β’: Μπάκας Χρήστος

Ταμίας: Χοχλιούρου Ελπίς

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας και Ειδικός Γραμματέας Νέων Ιατρών: Λάλλας Κωνσταντίνος

Ειδικός Γραμματέας Ιδιωτών Ιατρών: Βαΐτση Βιολέττα

Ειδικός Γραμματέας Πανεπιστημιακών Ιατρών: Κυριακίδης Θεοφύλακτος

Ειδικός Γραμματέας Ιατρών ΕΣΥ: Μπούτης Αναστάσιος

Μέλη:

Καραμήτσος Θεόδωρος

Καρόζης Κωνσταντίνος

Λαμπρογιάννης Λάμπρος

Μητσιάκος Γεώργιος

Σκέντος Γεώργιος

Τρελλόπουλος Γεώργιος