Ισραηλινός ΥΠΕΞ: Έχουμε ήδη κερδίσει – Θα συνεχίσουμε τον πόλεμο μέχρι να ολοκληρωθεί η αποστολή μας

Σε νέες δηλώσεις προχώρησε την Τρίτη (17/03) ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σαάρ, αναφέροντας μεταξύ άλλων, ότι η χώρα του έχει ήδη κερδίσει τον πόλεμο καθώς «το Ιράν έχει αποδυναμωθεί δραματικά».

«Θα συνεχίσουμε τον πόλεμο μέχρι να ολοκληρωθεί η αποστολή μας», πρόσθεσε και συνέχισε: «Το ιρανικό καθεστώς μπορεί να ανατραπεί μόνο από τους ίδιους τους Ιρανούς».

Ο υπουργός Εξωτερικών συμπλήρωσε ότι το Ισραήλ περιμένει από την κυβέρνηση του Λιβάνου «να αναλάβει άμεσα δράση για να σταματήσουν οι επιθέσεις στο Ισραήλ από το έδαφός της».