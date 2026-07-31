Ισραηλινός στρατός: Ανατίναξη σηράγγων της Χεζμπολάχ στο Όρος Σκίφ με 700 τόνους εκρηκτικών

Σε απάντηση παραβίασης της εκεχειρίας στον νότιο Λίβανο, ο ισραηλινός στρατός ανατίναξε σήραγγες της Χεζμπολάχ στην περιοχή του Όρους Σκίφ (Κάστρο Σκίφ), χρησιμοποιώντας περίπου 700 τόνους ισχυρών εκρηκτικών υλών, σύμφωνα με την εφημερίδα Yedioth Ahronoth.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ δήλωσαν ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ως απάντηση στη σοβαρή παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που σημειώθηκε την προηγούμενη ημέρα, υπογραμμίζοντας ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμία απειλή εναντίον των στρατιωτικών δυνάμεων ή των πολιτών του.

Παράλληλα, τόνισαν ότι ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στη συνοριακή ζώνη και θα συνεχίσει την καταστροφή των υποδομών της Χεζμπολάχ, προκειμένου να αποτραπεί η ανασυγκρότηση των στρατιωτικών της δυνατοτήτων.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε αρκετές κύριες σήραγγες που αποτελούσαν μέρος ενός υπόγειου δικτύου στην περιοχή των υψωμάτων του Κάστρου Σκίφ, στον νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δυνάμεις της 36ης Μεραρχίας, υπό τη διοίκηση της Βόρειας Διοίκησης, πραγματοποίησαν πρόσφατα επιχείρηση στο πλαίσιο της «ζώνης ασφαλείας» στον Λίβανο, καταστρέφοντας σημαντικές υπόγειες εγκαταστάσεις.

Ο στρατός υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο δίκτυο λειτουργούσε ως κεντρικό κέντρο διοίκησης και επιχειρήσεων, από το οποίο συντονίζονταν στρατιωτικές ενέργειες και πυρά εναντίον ισραηλινών δυνάμεων και πολιτών. Επιπλέον, ανέφερε ότι πρόκειται για στρατηγική υποδομή που κατασκευάστηκε σε διάστημα περίπου δύο δεκαετιών και αποτελούσε το αρχηγείο της μονάδας «Μπαντρ» της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, ενώ, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, χρηματοδοτήθηκε και σχεδιάστηκε με τη στήριξη του Ιράν.