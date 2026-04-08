Ισραηλινό σφυροκόπημα στη Βηρυτό: Αναφορές για δεκάδες νεκρούς και τραυματίες

Για δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες έκανε σήμερα λόγο το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, καλώντας τους κατοίκους της Βηρυτού να ανοίγουν «επειγόντως» τον δρόμο για τα ασθενοφόρα, ύστερα από ταυτόχρονα ισραηλινά πλήγματα και χωρίς προειδοποίηση, τα σφοδρότερα από την έναρξη του πολέμου, με στόχο την καρδιά της πρωτεύουσας.

«Η συμφόρηση στους δρόμους από το πρωτοφανές σε αριθμό και ένταση κύμα πληγμάτων» που εξαπέλυσε το Ισραήλ «δυσκολεύουν τις επιχειρήσεις διάσωσης» δήλωσε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του, τονίζοντας ότι είναι «απαραίτητο και ιδιαιτέρως επείγον να ανοίγουν οι δρόμοι για τα ασθενοφόρα» που φθάνουν στις πληγείσες περιοχές.

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε το «μεγαλύτερο συντονισμένο χτύπημα» κατά της Χεζμπολάχ από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο της ευρύτερης σύγκρουσης με το Ιράν. Παράλληλα, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ υπογράμμισε ότι οι επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική επιλογή για σκληρή στάση.

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχπροειδοποιεί ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ενδέχεται να καταρρεύσει, εάν δεν συμπεριληφθεί και το μέτωπο του Λιβάνου. Ο βουλευτής της οργάνωσης, Ιμπραήμ Μουσαουί, δήλωσε ότι η συμφωνία αφορά και τη σύγκρουση Χεζμπολάχ–Ισραήλ, επισημαίνοντας πως σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Ισραήλ, θα υπάρξει απάντηση από την ευρύτερη περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν.

Εν τω μεταξύ, ο ισραηλινός στρατός ξεκαθάρισε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, καθώς και η χερσαία εισβολή, θα συνεχιστούν κανονικά. Όπως επισημαίνεται, η συμφωνία εκεχειρίας –όπως έχει δηλώσει και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου– δεν περιλαμβάνει τον Λίβανο. Από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, έχουν καταγραφεί πολυάριθμες ισραηλινές επιθέσεις σε διάφορες περιοχές του νότιου Λιβάνου, εντείνοντας την ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Τουλάχιστον 10 νεκροί από ισραηλινή επίθεση σε κηδεία

Την ίδια στιγμή, ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα φέρεται να έπληξαν νεκροταφείο στο χωριό Σμστεάρ, στην κοιλάδα Μπεκάα της ανατολικής πλευράς του Λιβάνου, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 10 ανθρώπων και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη, οι οποίοι συμμετείχαν σε κηδεία, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο, σωστικά συνεργεία και ιατρικό προσωπικό συνεχίζουν να επιχειρούν στην περιοχή.

Επίσης σημειώθηκε ισραηλινό πλήγμα στην παραθαλάσσια πόλη Αντλούν σκοτώνοντας τρία κορίτσια.

«Τα πλήγματα στον Λίβανο είχαν στόχο εκατοντάδες μέλη της Χεζμπολάχ»

Τα ισραηλινά πλήγματα ευρείας κλίμακας που πραγματοποιήθηκαν σήμερα στον Λίβανο είχαν στόχο “εκατοντάδες” μέλη της Χεζμπολάχ, δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Αμυνας, με τις αρχές του Λιβάνου να κάνουν λόγο από την πλευρά τους για δεκάδες νεκρούς.

“Ο Τσαχάλ διεξήγαγε αιφνιδιαστική επίθεση εναντίον εκατοντάδων τρομοκρατών της Χεζμπολάχ σε κέντρα διοίκησης σε όλο τον Λίβανο”, δήλωσε ο Κατς σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του, τονίζοντας ότι επρόκειτο για “το πιο σκληρό πλήγμα που υπέστη” το φιλοϊρανικό κίνημα μετά την επιχείρηση των βομβητών.

Ο Κατς αναφερόταν στην παγίδευση από τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες βομβητών και ασυρμάτων που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της Χεζμπολάχ, των οποίων η ταυτόχρονη έκρηξη, η μια μετά την άλλη, στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου 2024, είχε προκαλέσει τον θάνατο 39 ανθρώπων και τον τραυματισμό περίπου 3.000, σύμφωνα με τις αρχές του Λιβάνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ