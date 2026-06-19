Ισραηλινά ΜΜΕ: Τηλεφωνική επικοινωνία Ρούμπιο – Νετανιάχου στη σκιά τουν Λιβάνου

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου θα έχουν τηλεφωνική επικοινωνία, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Αν και αναμφίβολα η τηλεφωνική επικοινωνία έχει τη σημασία της ιδιαίτερα μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ στο Λίβανο το γεγονός ότι δεν θα είναι ο Τραμπ εκείνος που θα μιλήσει με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό λέει πολλά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε αυτή την εβδομάδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι, στο πλαίσιο της συμφωνίας, αναμένεται «πλήρης κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένων του Λιβάνου, της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ».

Ωστόσο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει καταστήσει σαφές ότι δεν σκοπεύει να αποσύρει τις ισραηλινές δυνάμεις από τον νότιο Λίβανο, γεγονός που δημιουργεί σοβαρό εμπόδιο στην εφαρμογή οποιασδήποτε ευρύτερης συμφωνίας.

Την ίδια ώρα, ορισμένα συντηρητικά μέλη της κυβέρνησής του τον πιέζουν να υιοθετήσει ακόμη σκληρότερη στάση. Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ δήλωσε ότι «όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί», ενώ ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς ανέφερε ότι «ήρθε η ώρα να μιλήσουμε με φωτιά».

Η αλήθεια είναι ότι ο Νετανιάχου είχε υποσχεθεί στους Ισραηλινούς «ολοκληρωτική νίκη» απέναντι στο Ιράν.

Βρέθηκε, ωστόσο, στη δυσχερή θέση να αποδεχθεί το μνημόνιο συμφωνίας του Τραμπ με το Ιράν, αλλά και επαναλαμβανόμενες δημόσιες επικρίσεις από τον Αμερικανό πρόεδρο, μόλις τέσσερις μήνες πριν από τις εκλογές στο Ισραήλ.

Κάτι που είναι δύσκολο να αποδεχθεί και το ερώτημα είναι πόσο ο Τραμπ θα μπορέσει να τον συγκρατήσει προκειμένου να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα αποχωρήσει από τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.