Ισραηλινά ΜΜΕ: Τέσσερις στόχοι πίσω από τη βιασύνη Νετανιάχου για συνάντηση με Τραμπ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επιδιώκει να πραγματοποιήσει συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το συντομότερο δυνατό, κατά προτίμηση μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα, αμέσως μετά την επιστροφή του Αμερικανού προέδρου από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Ωστόσο, λόγω του επιβαρυμένου προγράμματος του Τραμπ, η ημερομηνία της συνάντησης παραμένει αβέβαιη. Οι δύο πλευρές εργάζονται ώστε αυτή να πραγματοποιηθεί στον Λευκό Οίκο αμέσως μετά τη Σύνοδο, με την πιθανότητα να μετατεθεί για την επόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, τις οποίες επικαλείται η εφημερίδαYedioth Ahronoth, ο Νετανιάχου επιδιώκει μέσω της συνάντησης να πετύχει τέσσερις βασικούς στόχους:

Να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στις σχέσεις του με τον Τραμπ, η οποία φέρεται να έχει κλονιστεί μετά τον πόλεμο με το Ιράν.

Να παρουσιάσει πληροφορίες των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών πριν από την επανέναρξη των αμερικανο-ιρανικών διαπραγματεύσεων.

Να συζητήσει την προώθηση της εξομάλυνσης των σχέσεων με αραβικές χώρες.

Να πείσει την Ουάσιγκτον να μην προχωρήσει στην πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία.

Εφόσον πραγματοποιηθεί, αυτή θα είναι η όγδοη συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών από την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Η τελευταία τους συνάντηση έλαβε χώρα στις 11 Φεβρουαρίου στην Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου και θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ο Νετανιάχου παρουσίασε τότε ισραηλινά σχέδια σχετικά με τον πόλεμο κατά του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων σεναρίων για την ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, Αμερικανοί αξιωματούχοι έκριναν τα σχέδια αυτά ως μη επαρκώς επεξεργασμένα και μη ρεαλιστικά.

Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ένας από τους σημαντικότερους λόγους για τους οποίους ο Νετανιάχου επιδιώκει άμεσα τη συνάντηση είναι η προσπάθεια αποκατάστασης της σχέσης εμπιστοσύνης με τον Τραμπ. Κύκλοι προσκείμενοι στον Αμερικανό πρόεδρο θεωρούν ότι οι εκτιμήσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού σχετικά με τον πόλεμο κατά του Ιράν ήταν λανθασμένες, ενώ ορισμένοι πιστεύουν ότι ο Τραμπ τον θεωρεί υπεύθυνο για την αποτυχία της στρατιωτικής εκστρατείας.

Από την πλευρά του το Ισραήλ, υποστηρίζεται ότι τα σχέδια της Μοσάντ δεν προέβλεπαν την άμεση ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος κατά τη διάρκεια του πολέμου, αλλά μέσα στους επόμενους μήνες και υπό την προϋπόθεση λήψης πρόσθετων μέτρων από τις ΗΠΑ, τα οποία τελικά δεν υλοποιήθηκαν.

Παρέμβαση στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν

Το Ισραήλ σκοπεύει επίσης να παρουσιάσει στην αμερικανική κυβέρνηση πληροφορίες που διαθέτει πριν από την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων Ουάσιγκτον–Τεχεράνης για μια μόνιμη συμφωνία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Τελ Αβίβ επιθυμεί οι ΗΠΑ να επιμείνουν σε τέσσερα βασικά σημεία:

Την απομάκρυνση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν.

Την απαγόρευση οποιουδήποτε δικαιώματος εμπλουτισμού ουρανίου από την Τεχεράνη.

Την ένταξη του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων στη συμφωνία.

Τη συμπερίληψη της διακοπής της ιρανικής υποστήριξης προς συμμαχικές ένοπλες οργανώσεις στην περιοχή.

Το Ισραήλ εκτιμά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δείξει ευελιξία σε ορισμένα από αυτά τα ζητήματα και επιδιώκει να επηρεάσει τη διαπραγματευτική τους στάση πριν από την έναρξη των συνομιλιών.

Λίβανος και Γάζα

Στην ατζέντα της συνάντησης αναμένεται να βρεθεί και το ζήτημα του Λιβάνου, με τον Νετανιάχου να επιδιώκει τη μείωση των αμερικανικών πιέσεων για αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από την ουδέτερη ζώνη ασφαλείας.

Όσον αφορά τη Γάζα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναμένεται να τονίσει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια ανοικοδόμησης της περιοχής θα πρέπει να προηγείται από τον αφοπλισμό της Λωρίδας της Γάζας και τη διάλυση της Χαμάς. Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ουάσιγκτον δεν υποστηρίζει επί του παρόντος μια μεγάλης κλίμακας ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Εξομάλυνση σχέσεων με αραβικές χώρες και νέο πλαίσιο αμυντικής συνεργασίας με ΗΠΑ

Ο Νετανιάχου σκοπεύει επίσης να συζητήσει τις προοπτικές διεύρυνσης των συμφωνιών εξομάλυνσης των σχέσεων με αραβικές χώρες, καθώς και τη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου αμυντικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η διμερής αμυντική σχέση ενδέχεται να μετακινηθεί από το παραδοσιακό μοντέλο της άμεσης στρατιωτικής βοήθειας σε ένα μοντέλο που θα βασίζεται περισσότερο στη συνεργασία σε τεχνολογίες αιχμής και στην αμυντική βιομηχανία.

Συρία και Τουρκία

Τέλος, οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν και τη συριακή κρίση, καθώς η Ουάσιγκτον επιθυμεί την επανέναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ Δαμασκού και Τελ Αβίβ.

Παράλληλα, ο Νετανιάχου θα προσπαθήσει να πείσει τον Τραμπ να μην προχωρήσει στην πώληση μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-35 στην Τουρκία, επικαλούμενος την αυξανόμενη ένταση στις σχέσεις μεταξύ Άγκυρας και Ισραήλ.