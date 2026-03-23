Ισραηλινά ΜΜΕ: «Οι ΗΠΑ όρισαν το τέλος του πολέμου για τις 9 Απριλίου» – Συνομιλίες στο Πακιστάν

Μετά τις αισιόδοξες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ για την πορεία του πολέμου, ισραηλινή πηγή υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν θέσει ως στόχο την 9η Απριλίου για την οριστική λήξη των εχθροπραξιών, αφήνοντας ένα περιθώριο 21 ημερών για τις διαπραγματεύσεις.

Συγκεκριμένα, αξιωματούχος του Ισραήλ δήλωσε στο ισραηλινό Μέσο Ενημέρωσης Ynet ότι οι Αμερικανοί είχαν ορίσει την 9η Απριλίου ως ημερομηνία τερματισμού του πολέμου κάτι που σημαίνει ότι υπάρχουν άλλες 21 ημέρες για πόλεμο και διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «το τέλος του πολέμου στις 9 Απριλίου θα επιτρέψει στον Τραμπ να έρθει στο Ισραήλ την Ημέρα Ανεξαρτησίας για να παραλάβει το Βραβείο Ισραήλ».

Με βάση την ίδια πηγή οι συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των Αμερικανών θα πραγματοποιηθούν αυτή την εβδομάδα στο Πακιστάν. «Οι Αμερικανοί δεν έχουν ενημερώσει το Ισραήλ για τις συνομιλίες με τον Καλιμπάφ», ανέφερε η πηγή.