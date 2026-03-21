Ισραηλινά ΜΜΕ: Με βόμβες bunker busters έπληξαν οι ΗΠΑ τις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Νατάνζ

Βόμβες «bunker busters» χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ στην επιδρομή στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν στη Νατάνζ όπως ανέφερε ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας Kan, επικαλούμενος ανεξάρτητες πηγές.

Οι ΗΠΑ έριξαν περισσότερες από δώδεκα βόμβες GBU-57 Massive Ordnance Penetrator στις υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις Φορντό και Νατάνζ τον Ιούνιο του 2025, κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου του Ισραήλ με το Ιράν.

Η αποκάλυψη του Kan έρχεται μετά από προηγούμενες αναφορές ιρανικών μέσων ενημέρωσης που ισχυρίζονταν ότι η Νατάνζ έγινε στόχος κοινής επιδρομής ΗΠΑ-Ισραήλ.

Οι “bunker busters” (βόμβες διάτρησης οχυρώσεων) είναι εξειδικευμένα πυρομαχικά σχεδιασμένα να διαπερνούν βαθιά στο έδαφος ή μέσα από ενισχυμένο σκυρόδεμα πριν εκραγούν, με σκοπό την καταστροφή υπόγειων στρατιωτικών εγκαταστάσεων,

Σε αντίθεση με τις συμβατικές βόμβες, οι βόμβες “bunker busters” δεν έχουν σχεδιαστεί για να εκρήγνυνται στον αέρα, στο έδαφος ή στην επιφάνεια ενός στόχου. Είναι περιτυλιγμένες από βαρύ, σκληρυμένο χάλυβα και είναι κατασκευασμένες έτσι ώστε να διεισδύουν βαθιά στο έδαφος πριν εκραγούν.