Ισραηλινά ΜΜΕ: Εκτός διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν ο Γκαλιμπάφ μετά την παραίτησή του

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ , παραιτήθηκε από τη διεύθυνση των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Channel 12 χωρίς να αναφέρονται πηγές.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Γκαλιμπάφ παραιτήθηκε από το ρόλο του ως επικεφαλής των συνομιλιών με την Ουάσιγκτον και των προσπαθειών διαμεσολάβησης υπό την ηγεσία του Πακιστάν, επικαλούμενος την αυξανόμενη παρέμβαση στρατηγών του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Η διαμάχη φέρεται να κορυφώθηκε λόγω μιας πρότασης του Κατάρ που αποσκοπούσε στην αποκλιμάκωση των εντάσεων στο Στενό του Ορμούζ, η οποία θα επέτρεπε σε 20 ιρανικά σκάφη να διέρχονται από τη θαλάσσια οδό σε αντάλλαγμα για 20 πλοία από λιμάνια του Αραβικού Κόλπου να κάνουν το ίδιο. Η πρόταση τελικά απορρίφθηκε από ιρανικούς αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων και ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.