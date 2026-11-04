Ισραήλ: Το αραβικό κόμμα Ραάμ θα προτείνει στον Άιζενκοτ τον σχηματισμό κυβέρνησης

Tο αραβικό κόμμα Ράαμ ανακοίνωσε ότι θα προτείνει τον Γκάντι Άιζενκοτ για τη θέση του επόμενου πρωθυπουργού του Ισραήλ, εξέλιξη που ενδέχεται να δώσει στον υποψήφιο της αντιπολίτευσης την πρώτη ευκαιρία να σχηματίσει κυβερνητικό συνασπισμό, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Με τη στήριξη των οκτώ νεοεκλεγέντων βουλευτών του Ράαμ, ο αριθμός των βουλευτών που τάσσονται υπέρ του Άιζενκοτ ανέρχεται πλέον σε 56, έναντι 53 που υποστηρίζουν τον απερχόμενο πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οι υπόλοιπες 11 έδρες ανήκουν στην Κοινή Λίστα, έναν συνασπισμό αραβικών κομμάτων που επίσης αντιτίθεται στον Νετανιάχου, αλλά ενδέχεται να απόσχει από τη διαδικασία υπόδειξης υποψηφίου για την πρωθυπουργία.

Το προβάδισμα του Άιζενκοτ σε αριθμό υποστηρικτών καθιστά πιθανότερο ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, να του αναθέσει πρώτα την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Εφόσον λάβει την εντολή, ο Άιζενκοτ θα έχει στη διάθεσή του έως και 42 ημέρες για να συγκροτήσει κυβερνητικό συνασπισμό.

Ωστόσο, η υποστήριξη του Ράαμ δεν εξασφαλίζει στον Άιζενκοτ την απαραίτητη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Πριν από τις εκλογές, ο ίδιος είχε δεσμευτεί ότι δεν θα συμπεριλάβει το αραβικό κόμμα στην κυβέρνησή του. Παράλληλα, ένας από τους πολιτικούς συμμάχους του, ο Αβιγκντόρ Λίμπερμαν, επικεφαλής του κόμματος Yisrael Beytenu, έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να στηρίξει τον σχηματισμό κυβέρνησης μειοψηφίας.

Επί του παρόντος, ούτε ο Άιζενκοτ ούτε ο Νετανιάχου διαθέτουν την απαιτούμενη πλειοψηφία των 61 εδρών στην Κνεσέτ, η οποία αριθμεί συνολικά 120 βουλευτές.

Την ίδια ώρα, αντιπροσωπεία του Yisrael Beytenu πραγματοποιεί συνάντηση με τον πρόεδρο Χέρτζογκ, έχοντας ήδη δεσμευτεί ότι θα προτείνει τον Άιζενκοτ για την πρωθυπουργία.