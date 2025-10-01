Ισραήλ: «Τελευταία προειδοποίηση» του υπουργού Άμυνας στους κατοίκους της Γάζας να την εγκαταλείψουν

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας απηύθυνε σήμερα μια τελευταία προειδοποίηση στους κατοίκους της πόλης της Γάζας να φύγουν προς τον νότο, διαφορετικά θα «θεωρηθούν τρομοκράτες».

«Είναι η τελευταία ευκαιρία για τους κατοίκους της Γάζας που επιθυμούν να μετακινηθούν προς τον νότο και να αφήσουν τους τρομοκράτες της Χαμάς απομονωμένους στην πόλη της Γάζας», δήλωσε ο Ισραέλ Κατς σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από τα ισραηλινά ΜΜΕ καθώς ο ισραηλινός στρατός εντείνει τις επιχειρήσεις του εκεί.

«Όσοι παραμείνουν στη Γάζα θα θεωρηθούν τρομοκράτες και οπαδοί της τρομοκρατίας», πρόσθεσε.