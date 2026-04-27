Ισραήλ: Προβάδισμα για Νετανιάχου – Υποχωρεί η δυναμική του νέου κόμματος Μπένετ–Λαπίντ

Αποδυναμωμένη εμφανίζεται η νέα πολιτική συμμαχία των πρώην πρωθυπουργών Ναφτάλι Μπένετ και Γιαΐρ Λαπίντ, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε από το Walla, καταγράφοντας ταυτόχρονα ενίσχυση του Λικούντ και διατήρηση του προβαδίσματος του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το νέο κόμμα με την ονομασία «Together», υπό την ηγεσία του Μπένετ, συγκεντρώνει 27 έδρες, τέσσερις λιγότερες από το άθροισμα των δυνάμεων που κατέγραφαν τα κόμματα του ίδιου και του Λαπίντ σε προηγούμενες μετρήσεις. Το εύρημα υποδηλώνει ότι η σύμπραξη δεν έχει μέχρι στιγμής ενισχύσει ουσιαστικά το αντιπολιτευτικό μπλοκ.

Την ίδια ώρα, το Λικούντ καταγράφει άνοδο κατά τέσσερις έδρες, φτάνοντας τις 28 και αναδεικνυόμενο σε πρώτο κόμμα. Συνολικά, το μπλοκ της αντιπολίτευσης περιορίζεται στις 59 έδρες, κάτω από το όριο των 61 που απαιτείται για τον σχηματισμό κυβέρνησης, ενώ ο κυβερνητικός συνασπισμός του Νετανιάχου ενισχύεται στις 51 έδρες. Τα αραβικά κόμματα συγκεντρώνουν 10 έδρες, χωρίς να διαμορφώνεται σαφής πλειοψηφία.

Σε σύγκριση με προηγούμενη δημοσκόπηση, όπου το Λικούντ και το σχήμα «Bennett 2026» ισοβαθμούσαν στις 24 έδρες και τα κόμματα Μπένετ–Λαπίντ έφταναν συνολικά τις 31, η νέα εικόνα αποτυπώνει μετατόπιση υπέρ του κυβερνητικού στρατοπέδου.

Κερδισμένος από τις εξελίξεις εμφανίζεται ο πρώην αρχηγός του γενικού επιτελείου Γκάντι Άιζενκοτ, του οποίου το κόμμα ενισχύεται από 12 σε 15 έδρες, καθιστώντας τον σημαντικό παράγοντα στον χώρο της αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, ενδεχόμενη σύμπραξη Άιζενκοτ με το νέο σχήμα Μπένετ–Λαπίντ θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκλογική δύναμη 41 εδρών, ξεπερνώντας το Λικούντ. Ωστόσο, ακόμη και σε αυτό το σενάριο, το συνολικό μπλοκ της αντιπολίτευσης δεν εξασφαλίζει την απαιτούμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία χωρίς τη στήριξη των αραβικών κομμάτων.

Η μέτρηση σηματοδοτεί αλλαγή τάσης, καθώς σε τέσσερις διαδοχικές προηγούμενες δημοσκοπήσεις η αντιπολίτευση συγκέντρωνε 61 έδρες χωρίς εξάρτηση από αραβικά κόμματα. Πλέον, υποχωρεί στις 59, ενώ η κυβερνητική πλευρά ενισχύεται.

Η έρευνα της Lazar Research πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 500 ατόμων και φέρει περιθώριο σφάλματος 4,4%.