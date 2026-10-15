Ισραήλ: Προβάδισμα έξι εδρών για τον Άιζενκοτ έναντι του Νετανιάχου – Χωρίς πλειοψηφία τα δύο στρατόπεδα

Το κόμμα Γιασάρ του Γκάντι Άιζενκοτ διευρύνει το προβάδισμά του έναντι του Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου, μόλις 12 ημέρες πριν από τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ.

Η νέα δημοσκόπηση του Zman Yisrael δίνει 26 έδρες στο κόμμα του πρώην αρχηγού του ισραηλινού στρατού, έναντι 20 για το κόμμα του πρωθυπουργού.

Παρά τη διαφορά των έξι εδρών, ωστόσο, η αντιπολίτευση δεν εξασφαλίζει κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ενώ το στρατόπεδο Νετανιάχου παραμένει μακριά από τις 61 έδρες που απαιτούνται για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Η εικόνα αποτυπώνει το βασικό πρόβλημα της ισραηλινής πολιτικής σκηνής: η ενίσχυση της αντιπολίτευσης δεν μεταφράζεται αυτομάτως σε δυνατότητα διακυβέρνησης. Οι συσχετισμοί αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέου αδιεξόδου, με τα αραβικά κόμματα και το κόμμα των Εφέδρων να αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για την επόμενη ημέρα των εκλογών.

Ο Άιζενκοτ ανεβαίνει, αλλά η ανατροπή δεν έχει κριθεί

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που δημοσίευσε ο ιστότοπος Zman Yisrael, το Γιασάρ κερδίζει δύο έδρες σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα, όταν συγκέντρωνε 24, έναντι 20 του Λικούντ. Το κόμμα του Νετανιάχου παραμένει στάσιμο, με αποτέλεσμα η διαφορά να διευρύνεται υπέρ του Άιζενκοτ.

Ο πρώην αρχηγός των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων αναδεικνύεται σε κεντρικό πρόσωπο της αντιπολίτευσης, καθώς συνδυάζει την εμπειρία ασφαλείας με την πολιτική αντιπαράθεση απέναντι στον πρωθυπουργό. Η παρουσία του αποκτά πρόσθετη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια, η διαχείριση των πολεμικών μετώπων και η πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Η δυναμική του αποτυπώνεται και στις μετρήσεις για την καταλληλότητα στην πρωθυπουργία. Στη δημοσκόπηση του Channel 12, ο Άιζενκοτ προηγείται του Νετανιάχου με 45% έναντι 35%, ενώ στη μέτρηση του KAN το προβάδισμά του διαμορφώνεται σε 43% έναντι 38%.

Η εικόνα, πάντως, δεν είναι ενιαία σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Σε μέτρηση του Channel 13, το Γιασάρ και το Λικούντ εμφανίζονται ισόπαλα στις 20 έδρες. Οι αποκλίσεις υπογραμμίζουν ότι, παρά την ενίσχυση της αντιπολίτευσης σε ορισμένες μετρήσεις, η τελική εκλογική ισορροπία παραμένει αβέβαιη.

Γιατί κανένα στρατόπεδο δεν φτάνει τις 61 έδρες

Η κατανομή των εδρών αποκαλύπτει το κεντρικό παράδοξο της αναμέτρησης. Τα κόμματα που αντιτίθενται στον Νετανιάχου συγκεντρώνουν 54 έδρες, ενώ τα κόμματα που τον στηρίζουν εξασφαλίζουν 49. Οι υπόλοιπες έδρες κατανέμονται στα αραβικά κόμματα, τα οποία προβλέπεται να κερδίσουν συνολικά 13, και στους Εφέδρους, που εμφανίζονται με τέσσερις έδρες.

Η πλειοψηφία στην Κνεσέτ, το ισραηλινό κοινοβούλιο των 120 μελών, απαιτεί 61 έδρες. Επομένως, ούτε η αντιπολίτευση ούτε ο κυβερνητικός συνασπισμός διαθέτουν από μόνοι τους την απαραίτητη κοινοβουλευτική δύναμη.

Η εξέλιξη αυτή καθιστά κρίσιμες τις μετεκλογικές διαπραγματεύσεις. Ακόμη και αν το Γιασάρ επιβεβαιώσει το προβάδισμά του στην κάλπη, ο Άιζενκοτ θα χρειαστεί να εξασφαλίσει υποστήριξη πέρα από τον στενό πυρήνα των κομμάτων που αντιτίθενται στον Νετανιάχου.

Αντίστοιχα, ο πρωθυπουργός θα πρέπει να αναζητήσει πρόσθετες κοινοβουλευτικές στηρίξεις, εφόσον το μπλοκ του κινηθεί κοντά στις σημερινές προβλέψεις. Η αριθμητική της Κνεσέτ δεν επιτρέπει να θεωρηθεί δεδομένη η επικράτηση οποιασδήποτε πλευράς ως προς τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Τα αραβικά κόμματα και οι Έφεδροι στο επίκεντρο των συσχετισμών

Οι 13 έδρες των αραβικών κομμάτων αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες της αναμέτρησης. Η Κοινή Λίστα, με οκτώ έδρες, και το Ράαμ, με πέντε, συγκεντρώνουν από κοινού μια κοινοβουλευτική δύναμη που μπορεί να επηρεάσει τις προσπάθειες σχηματισμού κυβέρνησης.

Η στάση τους απέναντι σε μια ενδεχόμενη κυβέρνηση υπό τον Άιζενκοτ θα εξαρτηθεί από τις πολιτικές προϋποθέσεις, τις προγραμματικές δεσμεύσεις και τις επιλογές των ίδιων των κομμάτων. Η εκλογική τους επίδοση δεν συνεπάγεται αυτομάτως ότι θα στηρίξουν την αντιπολίτευση, ούτε ότι θα συμμετάσχουν σε κυβερνητικό συνασπισμό.

Την ίδια στιγμή, οι Έφεδροι, με τέσσερις έδρες, εμφανίζονται εκτός των δύο βασικών στρατοπέδων. Η θέση τους μπορεί να αποκτήσει σημασία σε μια Κνεσέτ χωρίς αυτοδύναμη πλειοψηφία, ιδίως εάν οι διαπραγματεύσεις μετά τις εκλογές οδηγήσουν σε εναλλακτικές συμφωνίες κοινοβουλευτικής υποστήριξης.

Το κρίσιμο ερώτημα, συνεπώς, δεν είναι μόνο ποιο κόμμα θα αναδειχθεί πρώτο, αλλά ποιος θα μπορέσει να συγκροτήσει λειτουργική πλειοψηφία. Η διαφορά μεταξύ πρώτου και δεύτερου κόμματος δεν αρκεί από μόνη της για να καθορίσει τον επόμενο πρωθυπουργό.

Ποια κόμματα συμπληρώνουν τον εκλογικό χάρτη

Στην τρίτη θέση της δημοσκόπησης βρίσκεται το Μπιαχάντ του πρώην πρωθυπουργού Ναφτάλι Μπένετ, με 11 έδρες. Ακολουθεί το Ισραέλ Μπεϊτένου, με εννέα έδρες, το οποίο εκπροσωπεί μια σκληρή γραμμή σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας και βρίσκεται στην αντιπολίτευση.

Από οκτώ έδρες συγκεντρώνουν τέσσερα κόμματα: το Σας και ο Ενωμένος Ιουδαϊσμός της Τορά, που στηρίζουν τον Νετανιάχου, καθώς και οι Δημοκρατικοί και η Κοινή Λίστα. Στο δεξιό κυβερνητικό στρατόπεδο, το Οτζμά Γεχουντίτ εμφανίζεται με επτά έδρες και ο Θρησκευτικός Σιωνισμός με έξι.

Η σύνθεση αυτή καταδεικνύει τη σημασία των μικρότερων κομμάτων στη διαμόρφωση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Οι θρησκευτικές και ακροδεξιές δυνάμεις αποτελούν σημαντικούς συμμάχους του Νετανιάχου, ενώ η αντιπολίτευση καλείται να συντονίσει κόμματα με διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες και προτεραιότητες.

Το κόμμα του Οφέρ Γουίντερ κινδυνεύει να μείνει εκτός Βουλής

Ένα από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν στη δημοσκόπηση είναι η αδυναμία του δεξιού κόμματος Λαός του Ισραήλ, υπό τον Οφέρ Γουίντερ, να ξεπεράσει το εκλογικό όριο. Το κόμμα συγκεντρώνει 2,8%, κάτω από το 3,25% που απαιτείται για την είσοδο στην Κνεσέτ.

Εκτός κοινοβουλίου προβλέπεται να μείνει και το κεντρώο Μπλε και Λευκό, με μόλις 1,2%.

Η πιθανή αποτυχία του Λαός του Ισραήλ έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Νετανιάχου, καθώς περιορίζει τις διαθέσιμες επιλογές του για την ενίσχυση του δεξιού μπλοκ. Η τελική επίδοση του κόμματος θα μπορούσε να επηρεάσει τους συσχετισμούς, δεδομένου ότι ακόμη και μικρές μεταβολές γύρω από το εκλογικό όριο ενδέχεται να αλλάξουν την κατανομή των εδρών.

Το εκλογικό όριο λειτουργεί, επομένως, ως πρόσθετος παράγοντας αβεβαιότητας. Η διαφορά μεταξύ ενός κόμματος που εισέρχεται στην Κνεσέτ και ενός που μένει εκτός μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης, ιδιαίτερα σε μια τόσο κατακερματισμένη Βουλή.

Πόσο αξιόπιστη είναι η νέα δημοσκόπηση

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στις 14 και 15 Οκτωβρίου από την Tatika Research & Media, σε συνεργασία με το πάνελ Adgenda. Το δείγμα περιλάμβανε 500 ερωτηθέντες, με αναφερόμενο περιθώριο σφάλματος ±4,4%.

Το μέγεθος του δείγματος και το περιθώριο σφάλματος επιβάλλουν προσοχή στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν τις τάσεις τη στιγμή της διεξαγωγής τους και δεν αποτελούν πρόβλεψη με βεβαιότητα για το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την κατανομή των εδρών, η οποία εξαρτάται από την τελική εκλογική επίδοση κάθε κόμματος και από το ποια κόμματα θα ξεπεράσουν το όριο εισόδου.

Η αντίστοιχη δημοσκόπηση του Channel 12, που δημοσιεύθηκε στις 12 Οκτωβρίου, κατέγραφε επίσης 54 έδρες για το αντινετανιαχικό μπλοκ και 49 για το κυβερνητικό στρατόπεδο, με 13 έδρες για τα αραβικά κόμματα και τέσσερις για τους Εφέδρους. Η σύγκλιση των δύο μετρήσεων ενισχύει την εικόνα μιας Βουλής χωρίς σαφή πλειοψηφία, χωρίς να εξαλείφει την αβεβαιότητα για την τελική κατανομή.

Η 27η Οκτωβρίου δεν προδιαγράφει ακόμη τον επόμενο πρωθυπουργό

Με τις εκλογές να πλησιάζουν, ο Άιζενκοτ εμφανίζεται ενισχυμένος απέναντι στον Νετανιάχου, τόσο στην πρόθεση ψήφου όσο και στις μετρήσεις καταλληλότητας για την πρωθυπουργία. Το προβάδισμα, όμως, δεν αρκεί για να εξασφαλίσει στην αντιπολίτευση τον έλεγχο της Κνεσέτ.

Η τελική έκβαση θα εξαρτηθεί από τρεις παράγοντες: την επίδοση των δύο μεγάλων κομμάτων, την τύχη των μικρότερων σχηματισμών γύρω από το όριο του 3,25% και τις δυνατότητες συνεργασίας μετά την κάλπη. Η στάση των αραβικών κομμάτων και των Εφέδρων θα μπορούσε επίσης να επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις, χωρίς να προδικάζει τη μορφή μιας πιθανής συμφωνίας.

Το ενδεχόμενο πολιτικού αδιεξόδου παραμένει, επομένως, υπαρκτό. Ο Νετανιάχου μπορεί να υποχωρεί στις δημοσκοπήσεις, αλλά η αντιπολίτευση δεν έχει ακόμη αποδείξει ότι διαθέτει τις αναγκαίες κοινοβουλευτικές συμμαχίες για να τον διαδεχθεί. Το αποτέλεσμα της 27ης Οκτωβρίου θα κρίνει όχι μόνο ποιος θα προηγηθεί στην κάλπη, αλλά και ποιος θα μπορέσει να συγκεντρώσει τις 61 έδρες για να κυβερνήσει.