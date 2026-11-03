Ισραήλ: Πρώτη μετεκλογική συνάντηση του μπλοκ της αντιπολίτευσης

Οι ηγέτες των κομμάτων που απαρτίζουν το μπλοκ της αντιπολίτευσης στο Ισραήλ συναντήθηκαν σήμερα για την πρώτη τους μετεκλογική διαβούλευση με ένα κοινό σύνθημα: να συμφωνήσουν, παρά τις διαφορές τους, για να επιτρέψουν στον κεντρώο Γκάντι Άιζενκοτ να σχηματίσει κυβέρνηση.

Οι μετεκλογικές διαβουλεύσεις στο Ισραήλ είναι κατά κανόνα μακρές. Και οι διαβουλεύσεις της αντιπολίτευσης μπορεί να είναι οι πρώτες μίας μακράς σειράς συναντήσεων και συνομιλιών.

Οι βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου δεν ανέδειξαν κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ούτε για τον συνασπισμό του Μπενιαμίν Νετανιάχου (53 έδρες), ούτε για την υπό τον Γκάντι Άιζενκοτ συμμαχία (48 έδρες). Τα δύο μπλοκ πρέπει τώρα να βρουν έναν τρόπο για την διεύρυνση της βάσης τους ώστε να φθάσουν τις 61 αναγκαίες έδρες για να κυβερνήσουν.

Για τον Νετανιάχου, αυτό μεταφράζεται στην επιδίωξη αποσκιρτήσεων από το μπλοκ της αντιπολίτευσης, όπως έχει κάνει επανειλημμένως κατά το παρελθόν.

Το σημερινό ραντεβού στην Χερτζλία κοντά στο Τελ Αβίβ έχει ως στόχο «να συζητήσουμε και να συντονίσουμε τα επόμενα στάδια», ανακοίνωσε το Yashar, το κόμμα του Γκάντι Άιζενκοτ. Στην σημερινή συνάντηση συμμετέχουν οι πρώην πρωθυπουργοί Γιαΐρ Λαπίντ και Ναφτάλι Μπένετ, ο ηγέτης της ισραηλινής αριστεράς Γιαΐρ Γκολάν και ο εθνικιστής Αβίγκντορ Λίμπερμαν.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μία επικίνδυνη απόπειρα ακύρωσης των εκλογών» εκ μέρους του στρατοπέδου του Νετανιάχου, που συνεχίζει να διατυπώνει κατηγορίες για νοθεία, δήλωσε κατά την άφιξή του ο Γιαΐρ Λαπίντ.

«Αυτή η συμπεριφορά μας υπενθυμίζει ότι είναι επιτακτικό να αποκλείσουμε τον Νετανιάχου και την ομάδα του (…) Εχουν ήδη προκαλέσει πολύ κακό με τον τρόπο αυτόν στο κράτος και στον λαό του Ισραήλ», πρόσθεσε.

Ολες οι συνιστώσες του μπλοκ της αντιπολίτευσης έχουν ήδη δηλώσει ότι θα προτείνουν τον Γκάντι Άιζενκοτ για πρωθυπουργό στον πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ, ο οποίος ξεκινά αύριο τις διαβουλεύσεις με στόχο τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Ομως το κεντρικό ζήτημα είναι η θέση ή μη που η συμμαχία της αντιπολίτευσης είναι έτοιμη να δώσει στις αραβικές λίστες, οι οποίες είναι έτοιμες να υποστηρίξουν τον Γκάντι Άιζενκοτ για να εκθρονίσει τον Νετανιάχου.

Η Ενωμένη Λίστα και το κόμμα Raam κατέγραψαν ιστορικές επιδόσεις στις εκλογές -19 από τις 120 έδρες της Κνεσέτ- χάρη στην μαζική κινητοποίηση της αραβικής μειονότητας του Ισραήλ. Οι Αραβες Ισραηλινοί αποτελούν το 20% του πληθυσμού της χώρας και είναι θύματα διακριτικής μεταχείρισης, η οποία έχει επιδεινωθεί υπό την κυβέρνηση Νετανιάχου, την δεξιότερη κυβέρνηση που έχει ποτέ κυβερνήσει το Ισραήλ.

«Ανοικτοί στον διάλογο»

Τα περισσότερα μέλη της συμμαχίας της αντιπολίτευσης έχουν μέχρι στιγμής απορρίψει το ενδεχόμενο μίας συμμαχίας με τα αραβικά κόμματα, παρά την ιστορική εκλογική τους επίδοση, λόγω του φόβου αποξένωσης τμήματος του εκλογικού σώματος σε μία ισραηλινή κοινωνία τραυματισμένη και στραμμένη προς τα άκρα μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.

Στο στρατόπεδο της αντιπολίτευσης, μόνο ο Γιαΐρ Γκολάν τάσσεται υπέρ της συμμαχίας με τα αραβικά κόμματα. Ο Αβίγκντορ Λίμπερμαν είναι κατηγορηματικά αντίθετος. Το κόμμα Yashar φαίνεται αρνητικό με αυτό το ενδεχόμενο, χωρίς να το αποκλείει ξεκάθαρα και η θέση του κόμματος Μαζί (των Μπένετ και Λαπίντ) είναι αδιευκρίνιστη.

Χθες το βράδυ, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της σημερινής συνάντησης, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απάντησε με μακροσκελή ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα για να δηλώσει «ανοικτός στον διάλογο» και να απευθύνει έκκληση για τον σχηματισμό, υπό την ηγεσία του, ευρέος κυβερνητικού συνασπισμού.

Απέκλεισε την συμμετοχή αραβικών κομμάτων, που υπήρξαν μόνιμος στόχος των επιθέσεών του κατά την προεκλογική εκστρατεία, αλλά και μετά τις εκλογές. Ο Νετανιάχου κατηγορεί παγίως τα αραβικά κόμματα ότι είναι απειλή για την επιβίωση του Ισραήλ και μετά τις εκλογές εκτοξεύει συνεχώς ανυπόστατες, σύμφωνα με την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, κατηγορίες για νοθεία.

Το μπλοκ της αντιπολίτευσης δεν αντέδρασε δημόσια στην πρόσκληση αυτή του Νετανιάχου.

Ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ θα παραδώσει μετά τις διαβουλεύσεις με τα κόμματα, Τετάρτη και Πέμπτη, εντολή σχηματισμού κυβέρνησης σε έναν από τους ηγέτες των κομμάτων για τον σχηματισμό κυβέρνησης.