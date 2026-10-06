Ισραήλ: Προειδοποιεί για επιθέσεις εναντίον των Εβραίων σε όλο τον κόσμο την 7η Οκτωβρίου

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ (NSC) προειδοποίησε σήμερα για επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών και Εβραίων σε όλο τον κόσμο με αφορμή την τρίτη επέτειο των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου που ξεκίνησαν από τη Λωρίδα της Γάζας.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας επισημαίνει τον αυξανόμενο κίνδυνο επιθέσεων για αύριο Τετάρτη, όπως επίσης και διαδηλώσεων και επεισοδίων.

«Οι τρομοκρατικές οργανώσεις, που καθοδηγούνται από το Ιράν και τους αντιπροσώπους τους, τη Χαμάς και τα τζιχαντιστικά στοιχεία που θεωρούν την ημερομηνία αυτή ως σημαντικό ορόσημο», αναφέρει στην ανακοίνωση του.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας (NSC) συνιστά να αποφεύγονται τα ταξίδια σε χώρες όπως η Ιορδανία, το Κατάρ και η Αίγυπτος, καθώς και η εκ των προτέρων δημοσίευση ταξιδιωτικών σχεδίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι Ισραηλινοί που βρίσκονται στο εξωτερικό κλήθηκαν να αποφεύγουν τα μεγάλα πλήθη και τις διαδηλώσεις.

Περίπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση που έγινε υπό την Χαμάς πριν από τρία χρόνια, ενώ 251 άτομα αιχμαλωτίστηκαν και μεταφέρθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας.

Νετανιάχου: Η Χαμάς θα προσπαθήσει να μας επιτεθεί για να επηρεάσει τις επικείμενες εκλογές

Η Χαμάς θα προσπαθήσει να πραγματοποιήσει επίθεση πριν από τις επικείμενες γενικές εκλογές, υποστήριξε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου στην έναρξη της εβδομαδιαίας συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

«Επειδή η Χαμάς είναι τόσο αδύναμη, θα προσπαθήσει να μας προκαλέσει με τα απομεινάρια των δυνάμεών της πριν από τις εκλογές, σε μια προσπάθεια να τις επηρεάσει», λέει ο Νετανιάχου.

«Είμαστε προετοιμασμένοι για αυτό. Πρώτα απ’ όλα, θα αποτρέψουμε τέτοιες προσπάθειες και, σε κάθε περίπτωση, θα ανταποκριθούμε με συντριπτική δύναμη αν διαπράξουν αυτό το λάθος».

Νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ ανέφερε «πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών που υποδεικνύουν ότι η Χαμάς σκοπεύει να επιχειρήσει επιθέσεις εναντίον των δυνάμεών μας στη Γάζα» αύριο, την τρίτη επέτειο της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ έχει «ανατρέψει την κατάσταση» από την εισβολή της Χαμάς.

«Το Ισραήλ είναι η ισχυρότερη χώρα στη Μέση Ανατολή, και οι εχθροί μας είναι πιο αδύναμοι από ποτέ», δηλώνει.

«Λέω σε όλους τους εχθρούς μας: Κοιτάξτε τι σας έχουμε κάνει σε επτά μέτωπα στον Πόλεμο της Αναγέννησης», λέει. «Μην τα βάζετε μαζί μας.»