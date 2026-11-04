Ισραήλ: Ο πρόεδρος Χέρτσογκ παρέλαβε τα αποτελέσματα των εκλογών – Επιμένει το Λικούντ για νοθεία

Ο πρόεδρος της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής του Ισραήλ , δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου Νοάμ Σόλμπεργκ, παρουσίασε την Τετάρτη τα επίσημα επικυρωμένα αποτελέσματα των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου στον Πρόεδρο Ισαάκ Χέρζογκ, σηματοδοτώντας την έναρξη της διαδιακσίας σχημτισμού κυβέρνησης.

Παραδίδοντας τα αποτελέσματα, ο Σόλμπεργκ προειδοποίησε ότι οι προσπάθειες να τεθεί υπό αμφισβήτηση η νομιμότητα των εκλογών ενέχουν τον κίνδυνο να υπονομεύσουν τη δημοκρατία του Ισραήλ.

Τα αποτελέσματα επικυρώθηκαν το πρωί της Τετάρτης από την ολομέλεια της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, αν και οι δύο εκπρόσωποι της απερχόμενης κυβερνητικής συμμαχίας απείχαν από την ψηφοφορία.

Στην ψηφοφορία της ολομέλειας, δύο εκπρόσωποι του ακροδεξιού κόμματος «Otzma Yehudit» ψήφισαν κατά της επικύρωσης, ενώ και οι 14 εκπρόσωποι της κυβέρνησης απείχαν, καθώς το «Likud» και οι σύμμαχοί του συνεχίζουν να αμφισβητούν τα αποτελέσματα, παρά τις διαβεβαιώσεις από ανώτερους εκλογικούς αξιωματούχους ότι η ψηφοφορία ήταν έγκυρη.

Ωστόσο, οι 15 εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης ενέκριναν τα αποτελέσματα, επικυρώνοντάς τα.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια της τελετής ανακήρυξης των αποτελεσμάτων, ο Σόλμπεργκ επέκρινε όσους αμφισβητούν τα αποτελέσματα, αναφέροντας ότι κάτι τέτοιο αποτελεί «πραγματικό κίνδυνο» για τη δημοκρατία του Ισραήλ, και επανέλαβε τη θέση του ότι, ακόμη και αν οι μέχρι στιγμής αβάσιμες υποψίες για εκλογική νοθεία στην αραβική κοινότητα αποδειχθούν αληθινές, η έκταση των φερόμενων παρατυπιών δεν θα ήταν αρκετή για να επηρεάσει τα αποτελέσματα των εκλογών.

Ο Herzog δέχτηκε επίσημα τα αποτελέσματα από τον Sohlberg και εξέφρασε την εμπιστοσύνη του ότι οι υποψίες για νοθεία θα διερευνηθούν διεξοδικά και επαγγελματικά, καταδικάζοντας παράλληλα αυτό που χαρακτήρισε ως «χυδαία και ρατσιστική» ρητορική εναντίον των Αράβων Ισραηλινών και «συκοφαντίες» εναντίον ολόκληρης της κοινότητας.

Καλέσε όλα τα κόμματα να συμβιβαστούν ως προς τις προεκλογικές τους δεσμεύσεις, προκειμένου να σχηματιστεί κυβέρνηση και να αποφευχθούν νέες εκλογές, ενόψει του πολιτικού αδιεξόδου που δημιούργησαν οι εκλογές του Οκτωβρίου.