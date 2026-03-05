Ισραήλ: Ο πόλεμος στο Ιράν θα μπορούσε να κοστίσει στην οικονομία περίπου $3 δισ. την εβδομάδα

Η ζημιά στην οικονομία του Ισραήλ από τον πόλεμο στο Ιράν θα μπορούσε να φτάσει τα 9 δισεκατομμύρια σέκελ (3 δισεκατομμύρια δολάρια) την εβδομάδα, δήλωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες «κόκκινους» περιορισμούς της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου του Ισραήλ, οι οποίοι περιορίζουν τα ταξίδια για την εργασία, διατάσσουν το κλείσιμο σχολείων και κινητοποιούν εφεδρικές δυνάμεις, η οικονομική ζημία εκτιμάται σε 9,4 δισεκατομμύρια σέκελ (περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια) την εβδομάδα, ξεκινώντας κυρίως από την επόμενη εβδομάδα, ανέφερε την Τετάρτη (4/3).

Το υπουργείο ζήτησε από το Εσωτερικό Μέτωπο να μεταβεί στο «πορτοκαλί» – ή περιορισμένη δραστηριότητα που είναι λιγότερο περιοριστική για τους χώρους εργασίας από το «κόκκινο». Σε αυτό το σενάριο, η ζημία για την οικονομία θα ήταν 4,3 δισεκατομμύρια σέκελ (περίπου 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια) την εβδομάδα.

Τα σχολεία στο Ισραήλ είναι κλειστά αυτή την εβδομάδα. Οι συγκεντρώσεις απαγορεύονται, ενώ οι δραστηριότητες του εργατικού δυναμικού απαγορεύονται εκτός από τις βασικές υπηρεσίες – με τους περισσότερους υπαλλήλους να εργάζονται από το σπίτι.

Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η επίθεση μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες.

Επηρεασμένη κάπως από τον πόλεμό της στη Γάζα, η οικονομία του Ισραήλ αναπτύχθηκε κατά 3,1% το 2025. Μετά την κατάπαυση του πυρός τον Οκτώβριο, η ανάπτυξη προβλεπόταν να ξεπεράσει το 5% το 2026.