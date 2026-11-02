Ισραήλ: Ο Νετανιάχου ζητά τη συγκρότηση «ευρείας εθνικής κυβέρνησης» υπό την ηγεσία του

Οπρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε τη συγκρότηση μιας ευρείας κυβέρνησης συνασπισμού χωρίς αραβικούς πολιτικούς σχηματισμούς, δηλώνοντας ότι θα πρέπει να είναι ο ηγέτης της, δεδομένου ότι το κόμμα του, το Λικούντ, κέρδισε τις περισσότερες έδρες στο κοινοβούλιο.

Παράλληλα άσκησε σκληρή κριτική στα αραβικά κόμματα ισχυριζόμενος ότι υποστηρίζουν την τρομοκρατία. «Ο λαός του Ισραήλ δεν θέλει μια κυβέρνηση που να εξαρτάται από κόμματα που υποστηρίζουν την τρομοκρατία και αρνούνται την ύπαρξη του εβραϊκού κράτους», ανέφερε αρχικά σε δήλωση που δημοσιεύθηκε στο κανάλι του Λικούντ στο Telegram.

«Από την πρώτη κιόλας μέρα, ήμασταν πρόθυμοι να συγκροτήσουμε μια ευρεία εθνική κυβέρνηση. Η συντριπτική πλειοψηφία του ισραηλινού λαού επέλεξε το Λικούντ ως το μεγαλύτερο κόμμα και εμένα, ως πρωθυπουργό, για να ηγηθεί της επόμενης κυβέρνησης», ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Επιδιώκουμε να σχηματίσουμε μια ευρεία κυβέρνηση με τους εταίρους μας και με οποιοδήποτε κόμμα επιθυμεί να συμμετάσχει και δεν υποστηρίζει την τρομοκρατία. Είμαι ανοιχτός σε διάλογο σχετικά με το θέμα αυτό», προσέθεσε.