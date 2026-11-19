Εντείνονται οι ανησυχίες στην αντιπολίτευση του Ισραήλ ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα μπορούσε να αναζωπυρώσει έναν ολοκληρωτικό πόλεμο με το Ιράν στην προσπάθειά του να παραμείνει ως πρωθυπουργός, ιδιαίτερα μετά από ένα δημοσίευμα της Washington Post που κάνει λόγο για εμπλοκή της Μοσάντ σε σχέδιο επιθέσεων.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, ζήτησε από τον επικεφαλής της Μοσάντ, Ρόμαν Γκόφμαν, να προετοιμάσει μια μυστική επιχείρηση στο Ιράν χωρίς να ενημερώσει το υπουργικό του συμβούλιο ή τον αρχηγό του επιτελείου του ισραηλινού στρατού (IDF).

Οι λεπτομέρειες του σχεδίου παραμένουν ασαφείς, αλλά η Μοσάντ είναι γνωστή για την εκτέλεση αποστολών δολιοφθοράς και δολοφονιών, αναφέρει το δημοσίευμα προσθέτοντας ότι τα σχέδια του Νετανιάχου για επιθέσεις στο Ιράν συναντησαν αντίσταση από τον ανώτατο διοικητή του ισραηλινού στρατού, Αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ.

Η είδηση ​​για το φερόμενο σχέδιο με την Μοσάντ διέρρευσε σε Ισραηλινούς αξιωματούχους ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου του Ζαμίρ, προτού υλοποιηθεί, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που επικαλείται η εφημερίδα.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το Channel 12 μετέδωσε ότι ο Γκόφμαν και ο Νετανιάχου είχαν σχεδιάσει μια επιχείρηση κατά του Ιράν πριν από τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου —παρά τις αντίθετες εισηγήσεις άλλων επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας—, ωστόσο το σχέδιο μπήκε στο «ράφι» αφότου οι ΗΠΑ ενημερώθηκαν κατά λάθος για την ύπαρξή του.

Ο Γκόφμαν, πρώην στρατιωτικός γραμματέας του Νετανιάχου, επισκέφθηκε την Ουάσιγκτον την περασμένη εβδομάδα, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, άσκησε πιέσεις σε αξιωματούχους του Λευκού Οίκου υπέρ κοινών αμερικανο-ισραηλινών πληγμάτων κατά του Ιράν.