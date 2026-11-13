Ισραήλ: Ο Γκάντι Άιζενκοτ καταγγέλλει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για ρατσισμό κατά των Αράβων

Ο Γκάντι Άιζενκοτ, στον οποίο έχει δοθεί εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στο Ισραήλ , κατήγγειλε σήμερα αυτό που χαρακτήρισε «ρατσιστική και επιθετική εκστρατεία» που διεξάγει ο απερχόμενος πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά της αραβικής μειονότητας της χώρας.

Αυτή η έντονη στάση υπεράσπισης Παλαιστινίων του Ισραήλ που αντιπροσωπεύουν περίπου το 20% του πληθυσμού, είναι ασυνήθιστη για έναν προεξέχοντα Εβραίο πολιτικό.

Αυτό συμβαίνει καθώς τα ισραηλινά αραβικά κόμματα, με 19 βουλευτές τους στην Κνεσέτ, βρίσκονται στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων για τον σχηματισμό κυβέρνησης μετά τις βουλευτικές εκλογές που έληξαν χωρίς πλειοψηφία για κανένα κόμμα.

Τα δύο κύρια αραβικά κόμματα, η Ενοποιημένη Λίστα και το Ράαμ, έχουν δηλώσει ότι είναι έτοιμα να υποστηρίξουν το μπλοκ του Άιζενκοτ.

Αλλά ο Νετανιάχου συνεχίζει να δυσφημεί αυτά τα κόμματα για να αποτρέψει μια τέτοια συμμαχία, κατηγορώντας τα ότι θέλουν να καταστρέψουν το Ισραήλ και ότι «υποστηρίζουν την τρομοκρατία».

Μέλη της αραβικής μειονότητας «είναι στόχος μιας ρατσιστικής και επιθετικής εκστρατείας που στοχεύει να τους στερήσει κάθε νομιμότητα, που τροφοδοτείται από τον απερχόμενο πρωθυπουργό και τον κύκλο του για πολιτικούς σκοπούς», ανέφερε ο Άιζενκοτ σε μια μακροσκελή ανάρτηση στο X.

«Είναι απολύτως θεμιτό να διαφωνούμε με τους εκπροσώπους των αραβικών κομμάτων», αλλά «δεν είναι ούτε θεμιτό ούτε αποδεκτό να δυσφημούμε μια ολόκληρη κοινότητα και δεν θα το επιτρέψω», πρόσθεσε.

«Οι προσπάθειες περιθωριοποίησης και συκοφαντίας τους συλλογικά υπονομεύουν βαθιά τις αρχές που θα πρέπει να καθοδηγούν έναν πολιτικό», συνέχισε.

Την Τρίτη, κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνόδου του νέου κοινοβουλίου που εκλέχθηκε στις 27 Οκτωβρίου, ο Νετανιάχου εξαπέλυσε σειρά επιθέσεων εναντίον Αράβων μελών του ισραηλινού κοινοβουλίου. Τους χαρακτήρισε «υποστηρικτές της τρομοκρατίας» και «εχθρούς του Ισραήλ», κατηγορώντας τους ότι έχουν «στόχο την καταστροφή του εβραϊκού κράτους».

Αυτές οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις, σύμφωνα με τους αναλυτές, στοχεύουν στο να καταστήσουν μια συμμαχία με αραβικά κόμματα μη αποδεκτή για την εβραϊκή πλειοψηφία, σε ένα πλαίσιο κοινωνικών διαιρέσεων που επιδεινώθηκαν μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ο Άιζενκοτ δεν έχει δώσει το πράσινο φως σε μια τέτοια συμμαχία σε αυτό το στάδιο, παρά τις επανειλημμένες προσκλήσεις από την Ενοποιημένη Λίστα και το Ρααμ.

Ένας από τους πυλώνες του στρατοπέδου του Άιζενκοτ, ο εθνικιστής Άβιγκντορ Λίμπερμαν, έχει επανειλημμένα αντιταχθεί σε οποιαδήποτε συμφωνία με αραβικά κόμματα, προτείνοντας αντ’ αυτού μια συμμαχία με υπερορθόδοξα εβραϊκά κόμματα.