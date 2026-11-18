Ο επικεφαλής της αμερικανικής Διοίκησης για τη Μέση Ανατολή (Centcom), Μπραντ Κούπερ, συναντήθηκε σήμερα με υψηλόβαθμα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των υπηρεσιών ασφαλείας κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στο Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός και ενώ οι εχθροπραξίες εντείνονται ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη.

Αυτή η επίσκεψη πραγματοποιείται σχεδόν εννέα μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο οποίος ξεκίνησε από κοινά πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

«Μια τριμερής συνάντηση διεξήχθη μεταξύ του αρχηγού του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας, του αντιστράτηγου Εγιάλ Ζαμίρ, του διευθυντή της Μοσάντ Ρόμαν Γκόφμαν και του διοικητή της Centcom», διευκρινίζεται στο δελτίο Τύπου του ισραηλινού στρατού.

Ο ναύαρχος Κούπερ και ο αντιστράτηγος Ζαμίρ προχώρησαν σε μια «από κοινού και ενδελεχή αξιολόγηση της κατάστασης» μαζί με «υψηλόβαθμα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων των δύο χωρών», ιδίως τον αρχηγό της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ, τον πτέραρχο Ομέρ Τισλέρ.

US Central Command chief Adm. Brad Cooper held a trilateral meeting with IDF Chief of Staff Lt. Gen. Eyal Zamir and Mossad director Roman Gofman today, the military says. Cooper arrived in Israel today as a guest of Zamir, as part of the CENTCOM chief’s visit to the Middle East. The IDF says Zamir and Cooper held a joint assessment attended by Operations Directorate chief Maj. Gen. Itzik Cohen, Planning Directorate chief Maj. Gen. Hidai Zilberman, Intelligence Directorate chief Maj. Gen. Shlomi Binder, Air Force chief Maj. Gen. Omer Tischler, and other senior commanders from both militaries. During the meeting, the IDF says, the commanders discussed “regional developments and shared security challenges,” as well as the “importance of deepening strategic and operational cooperation between the militaries, strengthening coordination, and bolstering joint readiness to address a range of scenarios.” A separate trilateral meeting was held between Zamir, Gofman, and Cooper at the IDF headquarters in Tel Aviv, the IDF adds. — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 18, 2026

Το Μπαχρέιν και το Κουβέιτανακοίνωσαν σήμερα πως απώθησαν αεροπορικές επιθέσεις που εξαπέλυσε εναντίον τους το Ιράν, ως απάντηση σε αμερικανικά πλήγματα εναντίον μιας ιρανικής νήσου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ