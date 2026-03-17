Ισραήλ: Ο Αλί Λαριτζανί είναι νεκρός

Ο ισραηλινός υπουργός Αμυνας, ο Ισραελ Κατς, ανακοίνωσε την “εξόντωση” του Αλί Λαριτζανί, του γραμματέα του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν και του στρατηγού Γολαμρεζά Σολεϊμάνι, διοικητή της πολιτοφυλακής Μπασίτζ, με στοχευμένες επιθέσεις του ισραηλινού στρατού την νύκτα στην Τεχεράνη.

“Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου μόλις με πληροφόρησε ότι ο Λαριτζανί, γραμματέας του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, και ο Σολεϊμάνι, αρχηγός του Μπασίτζ – του κεντρικού κατασταλτικού μηχανισμού του Ιράν- εξοντώθηκαν χθες το βράδυ”, δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνα ο ισραηλινός υπουργός Αμυνας.