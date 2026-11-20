Σε μια κρίσιμη φάση έχουν εισέλθει οι διαβουλεύσεις για τη συγκρότηση νέας κυβέρνησης στο Ισραήλ, με τον πρόεδρο του Yashar, Γκάντι Άιζενκοτ, να διαμηνύει ότι δεν προτίθεται να παρατείνει επ’ αόριστον τις διαπραγματεύσεις και ότι είναι έτοιμος να παρουσιάσει κυβερνητικό σχήμα στην Κνεσέτ, ακόμη και χωρίς να έχει προηγουμένως διασφαλίσει ευρεία κοινοβουλευτική στήριξη.

Την ίδια στιγμή, ο απερχόμενος πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος απώλεσε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία του στις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, εξακολουθεί να προκρίνει τη λύση μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας, επικαλούμενος τις ιδιαίτερα σοβαρές προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζει η χώρα.

Άιζενκοτ: «Δεν σκοπεύω να χάσω χρόνο – Θα φέρω νέα κυβέρνηση στην Κνεσέτ»

Με δημόσια παρέμβασή του την Παρασκευή, ο Γκάντι Άιζενκοτ επιβεβαίωσε τα δημοσιεύματα ισραηλινών μέσων ενημέρωσης που τον ήθελαν αποφασισμένο να προχωρήσει στην κατάθεση κυβερνητικής πρότασης προς έγκριση από το κοινοβούλιο, ακόμη και στην περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η συγκρότηση ενός ευρύτερου συνασπισμού.

Ο επικεφαλής του Yashar διευκρίνισε ότι εξακολουθεί να επιδιώκει τη μεγαλύτερη δυνατή κοινοβουλευτική συνεργασία, ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, ότι ο διαθέσιμος χρόνος δεν είναι απεριόριστος.

«Σκοπεύω να συνεχίσω να προσπαθώ για μια σημαντική πρόοδο σε κάθε έναν από τους δρόμους που έχουμε μπροστά μας, προκειμένου να συγκροτήσουμε τον ευρύτερο δυνατό κυβερνητικό συνασπισμό», ανέφερε.

Στη συνέχεια, έστειλε σαφές μήνυμα προς τα κόμματα που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις.

«Όλα τα κόμματα πρέπει να καταλάβουν ότι δεν σκοπεύω να χάσω χρόνο. Πρέπει να γνωρίζουν ότι, την κατάλληλη στιγμή, θα φέρω μια νέα και καλή κυβέρνηση υπό την ηγεσία μου στην Κνεσέτ για έγκριση», δήλωσε.

Παράλληλα, απέρριψε το ενδεχόμενο η συγκεκριμένη τοποθέτηση να αποτελεί μέσο πίεσης προς τους πολιτικούς συνομιλητές του.

«Δεν πρόκειται για απειλή για διαπραγματευτικούς σκοπούς. Είναι μια απόφαση που έλαβα έχοντας πλήρη επίγνωση της ευθύνης και του ρόλου που μου έχει ανατεθεί σε αυτή την κατάσταση έκτακτης ανάγκης», υπογράμμισε.

Κυβέρνηση μειοψηφίας με κοινοβουλευτική ανοχή των αραβικών κομμάτων

Στο επίκεντρο των σχεδιασμών του Άιζενκοτ βρίσκεται και η προοπτική σχηματισμού κυβέρνησης μειοψηφίας, με τη συμμετοχή πολιτικών δυνάμεων που επιδιώκουν την αλλαγή της σημερινής διακυβέρνησης.

Για να καταστεί εφικτή αυτή η επιλογή, καθοριστικό ρόλο θα μπορούσε να διαδραματίσει η στάση των αραβικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στην Κνεσέτ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το Ra’am θα μπορούσε να παράσχει κοινοβουλευτική υποστήριξη στη νέα κυβέρνηση, χωρίς να ενταχθεί επισήμως στον συνασπισμό και χωρίς να απαιτηθεί η υπογραφή προγραμματικής συμφωνίας.

Από την πλευρά της, η Κοινή Λίστα (Joint List) έχει ήδη γνωστοποιήσει ότι δεν σκοπεύει να εμποδίσει μια προσπάθεια απομάκρυνσης του Νετανιάχου από την πρωθυπουργία.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη προοπτική δεν συγκεντρώνει την αποδοχή όλων των κομμάτων που αντιτίθενται στον απερχόμενο πρωθυπουργό.

Ο πρόεδρος του Yisrael Beiteinu, Αβίγκντορ Λίμπερμαν, έχει δηλώσει ότι θα καταψηφίσει ένα κυβερνητικό σχήμα που θα στηρίζεται σε αυτή τη λύση, δημιουργώντας πρόσθετες δυσκολίες στους σχεδιασμούς του Άιζενκοτ.

«Δεν μπορούμε να χάσουμε αυτή την ιστορική ευκαιρία»

Ο ηγέτης του Yashar παρουσίασε την παρούσα πολιτική συγκυρία ως μια ευκαιρία για αλλαγή, υποστηρίζοντας ότι ενδεχόμενη καθυστέρηση θα μπορούσε να οδηγήσει στην απώλειά της.

«Θα ήταν ανόητο να πιστεύουμε ότι έχουμε την πολυτέλεια να καθυστερούμε και να χάσουμε το παράθυρο ευκαιρίας που δημιουργήθηκε, ένα παράθυρο που δύσκολα θα ανοίξει ξανά», ανέφερε.

Συνδέοντας τις εξελίξεις με το μακροπρόθεσμο μέλλον της χώρας, πρόσθεσε:

«Αυτό που διακυβεύεται είναι το μέλλον του Ισραήλ, το δικό μας, των παιδιών μας και των εγγονιών μας. Αυτό που διακυβεύεται είναι η επιταγή να είμαστε άξιοι».

Ο Άιζενκοτ εξήγησε ότι, εφόσον δεν αποδώσουν οι προσπάθειες για τη δημιουργία ευρείας κυβερνητικής συμμαχίας, θα επιδιώξει τη συγκρότηση κυβέρνησης εθνικής έκτακτης ανάγκης.

Όπως διευκρίνισε, ένα τέτοιο σχήμα θα μπορούσε να διευρυνθεί είτε πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του είτε σε μεταγενέστερο στάδιο, εφόσον δημιουργηθούν οι κατάλληλες πολιτικές συνθήκες.

Παράλληλα, κάλεσε τους βουλευτές να αναλάβουν την ευθύνη των αποφάσεών τους, θέτοντας ως εναλλακτικό ενδεχόμενο την προσφυγή σε νέες εκλογές.

«Όλα τα μέλη της Κνεσέτ θα πρέπει να υπακούσουν στη συνείδησή τους και να αποφασίσουν εάν θα σχηματιστεί νέα κυβέρνηση ή εάν είναι διατεθειμένα να σύρουν το κράτος του Ισραήλ και τους πολίτες του σε νέες εκλογές, με τον Νετανιάχου να παραμένει υπηρεσιακός πρωθυπουργός», ανέφερε.

Το εμπόδιο των υπερορθόδοξων κομμάτων και η στρατιωτική θητεία

Ιδιαίτερη βαρύτητα στις διαπραγματεύσεις εξακολουθεί να έχει η στάση των υπερορθόδοξων εβραϊκών κομμάτων, με βασικό σημείο διαφωνίας το καθεστώς της υποχρεωτικής στρατιωτικής υπηρεσίας.

Το ζήτημα αφορά κυρίως τους σπουδαστές θρησκευτικών σχολών, για τους οποίους σημαντικό τμήμα της υπερορθόδοξης κοινότητας ζητά να διατηρηθούν ειδικές ρυθμίσεις.

Ο Άιζενκοτ ανέφερε ότι οι σχετικές επαφές συνεχίζονται, με στόχο να διαμορφωθεί μια συμφωνία που θα καλύπτει τις επιχειρησιακές ανάγκες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και, παράλληλα, θα λαμβάνει υπόψη το ιδιαίτερο καθεστώς των μελετητών της Τορά.

«Βρίσκεται σε εξέλιξη σοβαρός διάλογος με τα υπερορθόδοξα κόμματα, με στόχο την εξεύρεση λύσεων και τύπων συμφωνίας που θα ενισχύσουν τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις, θα ανταποκριθούν στις ανάγκες ασφαλείας και θα διατηρήσουν το καθεστώς των μελετητών της Τορά, όπως υποσχεθήκαμε κατά την προεκλογική εκστρατεία», ανέφερε.

Ταυτόχρονα, επιχείρησε να διαβεβαιώσει ότι οι συνομιλίες δεν σηματοδοτούν υπαναχώρηση από τις προεκλογικές δεσμεύσεις του κόμματός του για δικαιότερη κατανομή των στρατιωτικών υποχρεώσεων.

«Δεν πρόκειται για προσπάθεια να τετραγωνίσουμε τον κύκλο ή να υποστείλουμε τη σημαία στο ζήτημα της στρατιωτικής θητείας», υποστήριξε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι διαπραγματεύσεις αποσκοπούν στη διαμόρφωση ενός αποδεκτού πλαισίου, το οποίο θα στηρίζεται στις βασικές αρχές της πρότασης του Yashar για «στρατιωτική θητεία για όλους».

Άιζενκοτ κατά Λικούντ: «Υπάρχει μεγάλη απόσταση ανάμεσα στα λόγια και στις πράξεις»

Αναφερόμενος στις επαφές με το Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Άιζενκοτ εξέφρασε επιφυλάξεις για την πραγματική πρόθεση του κόμματος να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας κοινής κυβερνητικής λύσης.

Υποστήριξε ότι η δική του πλευρά συμμετέχει στις συζητήσεις με ειλικρινή διάθεση συνεννόησης, εκτιμώντας, ωστόσο, ότι η στάση του Λικούντ δεν ανταποκρίνεται στις δημόσιες διακηρύξεις του.

«Σε ό,τι αφορά τις επαφές με το Λικούντ, από την πλευρά μας καταβάλλονται ειλικρινείς και πραγματικές προσπάθειες. Δυστυχώς, όμως, υπάρχει μεγάλη απόσταση ανάμεσα στη ρητορική και στις πράξεις, καθώς και στην πραγματική προθυμία του Λικούντ», δήλωσε.

Ο πρόεδρος του Yashar επισήμανε ότι η έννοια της εθνικής ενότητας δεν εξαντλείται σε μια συμφωνία για την κατανομή κυβερνητικών αξιωμάτων, αλλά προϋποθέτει κοινή πολιτική κατεύθυνση.

«Όπως έχω πει πολλές φορές, η ενότητα δεν είναι μια πολιτική διευθέτηση, αλλά έκφραση συνεργασίας και κοινών αξιών», ανέφερε και πρόσθεσε: «Όποιος το αγνοεί αυτό, διαστρεβλώνει την αλήθεια και παραπλανά ένα κοινό που πραγματικά, με όλη του την καρδιά, θα ήθελε να δει ενότητα».

Παρά τις διαφωνίες, δεν απέκλεισε τη συνέχιση των επαφών με το κόμμα του Νετανιάχου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιτευχθεί τελικά συμφωνία.

«Σκοπεύω να δώσω σε αυτή την κατεύθυνση άλλη μία ευκαιρία. Πρέπει να προσπαθήσουμε να πείσουμε τα μέλη του Λικούντ να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων», δήλωσε.

Νετανιάχου: «Βρισκόμαστε σε ιστορικό σταυροδρόμι – Η ευθύνη σημαίνει ενότητα»

Στον αντίποδα, ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επανήλθε στην πρότασή του για σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας, συνδέοντας την ανάγκη πολιτικής συνεργασίας με τις προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας.

Ο Νετανιάχου γνωστοποίησε ότι τις τελευταίες ημέρες είχε ενημερώσει τους Γκάντι Άιζενκοτ, Ναφτάλι Μπένετ και Αβίγκντορ Λίμπερμαν για την κατάσταση που αντιμετωπίζει η χώρα.

«Τις τελευταίες ημέρες πραγματοποίησα ενημερώσεις με τους ηγέτες της αντιπολίτευσης, Γκάντι Άιζενκοτ, Ναφτάλι Μπένετ και Αβίγκντορ Λίμπερμαν, σχετικά με τη δύσκολη κατάσταση ασφαλείας που αντιμετωπίζουμε», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν λάβει γνώση των δεδομένων που καθιστούν αναγκαία τη λήψη σημαντικών αποφάσεων.

«Βρισκόμαστε σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι. Δεν πρόκειται για επικοινωνιακό τέχνασμα ούτε για υπερβολή. Τους έχουν παρουσιαστεί όλες οι σχετικές πληροφορίες και αυτό που χρειάζεται τώρα είναι υπευθυνότητα. Υπευθυνότητα σημαίνει ενότητα», δήλωσε.

Με αυτή την τοποθέτηση, ο Νετανιάχου επιχείρησε να ενισχύσει το επιχείρημά του υπέρ μιας ευρείας κυβερνητικής συνεργασίας, την οποία θεωρεί απαραίτητη για την αντιμετώπιση των ζητημάτων εθνικής ασφάλειας.

Παράλληλα, εξέφρασε την κατηγορηματική αντίθεσή του στο ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης μειοψηφίας που θα εξαρτάται από την κοινοβουλευτική υποστήριξη αραβικών κομμάτων.

Χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα επικριτική γλώσσα για το συγκεκριμένο σχέδιο, υποστήριξε:

«Είναι πραγματικά εκπληκτικό να εξετάζεται το ενδεχόμενο σχηματισμού μιας στενής κυβέρνησης που θα βασίζεται στις ψήφους υποστηρικτών της τρομοκρατίας, οι οποίοι επιδιώκουν την καταστροφή του εβραϊκού κράτους».

Ο ίδιος συνέχισε, ζητώντας να εγκαταλειφθεί αυτή η προοπτική.

«Αυτό είναι ακατανόητο. Το λέω με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο: πρέπει να σταματήσει αμέσως».

«Η τύχη του Ισραήλ διακυβεύεται»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ολοκλήρωσε τη δημόσια παρέμβασή του επαναλαμβάνοντας την έκκληση προς τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις να συμφωνήσουν στον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας.

Επέμεινε ότι η χρονική συγκυρία δεν επιτρέπει περαιτέρω καθυστερήσεις, καθώς, κατά την εκτίμησή του, η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με αποφάσεις καθοριστικής σημασίας.

«Υπευθυνότητα σημαίνει ενότητα. Αυτό είναι που πρέπει να γίνει τώρα και κάθε ώρα που περιμένουμε είναι μία ώρα χαμένη», δήλωσε.

Κλείνοντας, επανέλαβε την προειδοποίησή του για τη σοβαρότητα της κατάστασης, τονίζοντας:

«Η τύχη του Ισραήλ διακυβεύεται».