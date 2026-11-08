Ισραήλ: Ο Άιζενκοτ παίρνει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης – Τα εμπόδια και ο στόχος του Νετανιάχου

Την εντολή σχηματισμού της επόμενης κυβέρνησης στο Ισραήλ πήρε ο Γκάντι Άιζενκοτ από τον πρόεδρο της χώρας, ωστόσο όπως επισημαίνει σε ανάλυσή του το CNN ακόμα υπάρχουν σημαντικά εμπόδια και αστερίσκοι.

Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ θα αναθέσει επίσημα στον Άιζενκοτ την εντολή να σχηματίσει κυβέρνηση την Κυριακή, όπως ανέφερε το γραφείο του σε ανακοίνωση. Η απόφαση του Χέρτζογκ ήρθε μετά από δύο ημέρες διαβουλεύσεων την περασμένη εβδομάδα με όλα τα κόμματα που εκλέχθηκαν στην Κνεσέτ.

Ο Άιζενκοτ εξασφάλισε την υποστήριξη 67 μελών της νέας Κνεσέτ, μεταξύ των οποίων 19 από τα δύο αραβικά κόμματα. Ο Νετανιάχου έλαβε μόλις 46 υποστηρικτικές εισηγήσεις.

Ωστόσο, η απόφαση του Χέρτσογκ δεν απομακρύνει αυτόματα τον Νετανιάχου από την εξουσία. Ο Άιζενκοτ διαθέτει εντολή και κοινοβουλευτική πλειοψηφία επί χάρτου, αλλά δεν έχει ακόμη σχηματίσει κυβερνητικό συνασπισμό.

Ο Αϊζενκότ πιέζει για τη συγκρότηση μιας «κυβέρνησης εθνικής έκτακτης ανάγκης», όπως την αποκαλεί, το συντομότερο δυνατό. Αυτή θα αποτελείται από τα τέσσερα εβραϊκά κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία συνολικά κατέχουν 48 έδρες: το δικό του κόμμα «Yashar», το «Together», με ηγέτες τους πρώην πρωθυπουργούς Ναφτάλι Μπένετ και Γιάιρ Λαπίντ, το «Yisrael Beiteinu» του Αβιγκντόρ Λίμπερμαν και τους αριστερούς «Δημοκράτες», με ηγέτη τον Γιάιρ Γκολάν.

Έχει θέσει τέσσερις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του σε μια τέτοια κυβέρνηση: την αναγνώριση του Ισραήλ ως εβραϊκού, δημοκρατικού, φιλελεύθερου και ισότιμου κράτους, τη δέσμευση στις αξίες της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας, την υποχρεωτική υπηρεσία – είτε στρατιωτική, είτε εθνική, είτε πολιτική – και την αναγνώριση της Χαμάς ως τρομοκρατικής οργάνωσης.

Ο τελευταίος αυτός όρος ουσιαστικά αποκλείει τα αραβικά κόμματα από τη συμμετοχή στο Υπουργικό Συμβούλιο, χωρίς όμως να εμποδίζει την εξωτερική κοινοβουλευτική στήριξή τους.

Το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι ο Αβιγκντόρ Λίμπερμαν, ο οποίος απορρίπτει το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης που θα εξαρτάται από τα αραβικά κόμματα. Αντίθετα, προτείνει τη συγκρότηση συνασπισμού 61 βουλευτών με τη συμμετοχή των υπερορθόδοξων κομμάτων Σας και Ενωμένος Ιουδαϊσμός της Τορά.

Την ίδια ώρα, ο Νετανιάχου επιχειρεί να αποτρέψει κάθε ενδεχόμενο πολιτικής συνεργασίας Εβραίων και Αράβων. Σε δημόσια παρέμβασή του προειδοποίησε ότι το Ισραήλ «δεν θα επιβιώσει» εάν σχηματιστεί κυβέρνηση μειοψηφίας με την υποστήριξη των αραβικών κομμάτων, ζητώντας αντ’ αυτού κυβέρνηση εθνικής ενότητας με τη συμμετοχή ολόκληρου του πολιτικού του μπλοκ.