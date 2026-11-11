Ισραήλ: Ο Άιζενκοτ επιχειρεί να ανατρέψει τις πολιτικές Νετανιάχου πριν σχηματίσει κυβέρνηση

Την πρώτη σημαντική κοινοβουλευτική του νίκη κατέγραψε ο Γκάντι Άιζενκοτ, καθώς οι πολιτικές δυνάμεις που επιδιώκουν την απομάκρυνση του Μπενιαμίν Νετανιάχου εξασφάλισαν την έγκριση της σύνθεσης μιας κρίσιμης κοινοβουλευτικής επιτροπής, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης παραμένουν σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τη Jerusalem Post, η πρόταση του κόμματος Yashar για τη σύνθεση της Επιτροπής Κοινοβουλευτικών Διαδικασιών εγκρίθηκε με 63 ψήφους υπέρ και 50 κατά, στην πρώτη ψηφοφορία της 26ης Κνεσέτ μετά την ορκωμοσία των βουλευτών.

Η επιτροπή, στην οποία θα προεδρεύει ο βουλευτής του Yashar Ρόι Φόλκμαν, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση των κοινοβουλευτικών εργασιών, στον σχηματισμό επιτροπών και στην προώθηση νομοθετικών πρωτοβουλιών.

Όπως μεταδίδουν οι Times of Israel, η νέα σύνθεσή της προβλέπει εννέα εκπροσώπους του στρατοπέδου Άιζενκοτ, εννέα του στρατοπέδου Νετανιάχου και τέσσερις των αραβικών κομμάτων.

Η επικράτηση στη συγκεκριμένη ψηφοφορία αναδεικνύει τη δυνατότητα συνεργασίας διαφορετικών πολιτικών δυνάμεων σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι έχει ήδη διαμορφωθεί σταθερή κυβερνητική πλειοψηφία.

Η προσπάθεια ανατροπής των πολιτικών Νετανιάχου

Ο Άιζενκοτ, ο οποίος έχει λάβει από τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, επιχειρεί παράλληλα να αξιοποιήσει τους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς για την προώθηση σημαντικών θεσμικών αλλαγών.

Σε εκτενές ρεπορτάζ του, το Associated Press, καταγράφει τις πρωτοβουλίες που ανέλαβαν ο Άιζενκοτ και οι σύμμαχοί του αμέσως μετά την ορκωμοσία της νέας Κνεσέτ, στις 10 Νοεμβρίου.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η σύσταση κρατικής εξεταστικής επιτροπής για τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, η καθιέρωση χρονικών περιορισμών στην πρωθυπουργική θητεία και η αναθεώρηση νομοθετικών παρεμβάσεων της κυβέρνησης Νετανιάχου στη λειτουργία της Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, έχουν επίσης κατατεθεί προτάσεις για την κατάργηση ρυθμίσεων που περιόρισαν τις αρμοδιότητες της γενικής εισαγγελίας, καθώς και αλλαγών στο σύστημα επιλογής των δικαστών.

Οι πρωτοβουλίες αυτές προμηνύουν μια περίοδο έντονης αντιπαράθεσης, καθώς ο Νετανιάχου εξακολουθεί να ασκεί καθήκοντα υπηρεσιακού πρωθυπουργού μέχρι τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης.

Η ρήξη και η ακύρωση της συνάντησης με το Λικούντ

Το πολιτικό κλίμα επιβαρύνθηκε περαιτέρω μετά την ομιλία του Νετανιάχου κατά την έναρξη των εργασιών της Κνεσέτ.

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός κάλεσε τις εβραϊκές πολιτικές δυνάμεις να συγκροτήσουν κυβέρνηση εθνικής ενότητας, επικαλούμενος την ανάγκη αντιμετώπισης της ιρανικής απειλής.

Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στα αραβικά κόμματα και επέκρινε την προοπτική συμμετοχής ή κοινοβουλευτικής στήριξής τους σε κυβέρνηση Άιζενκοτ.

Η αντίδραση του πρώην αρχηγού των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων υπήρξε άμεση.

Όπως επιβεβαιώνουν το ισπανικό πρακτορείο EFE και η Jerusalem Post, ο Άιζενκοτ ακύρωσε την προγραμματισμένη για την Τετάρτη συνάντηση των διαπραγματευτικών ομάδων του Yashar και του Likud, κατηγορώντας τον Νετανιάχου για διχαστική ρητορική.

Από την πλευρά του, το Likud υποστήριξε ότι εξακολουθεί να επιδιώκει κυβέρνηση εθνικής ενότητας, επικρίνοντας τις επαφές του Άιζενκοτ με τα αραβικά κόμματα.

Στις 17 Νοεμβρίου η επόμενη κοινοβουλευτική αναμέτρηση

Η πολιτική αντιπαράθεση μεταφέρεται πλέον και στην προεδρία της Κνεσέτ.

Οι δυνάμεις που στηρίζουν τον Άιζενκοτ κατέθεσαν αίτημα αντικατάστασης του σημερινού προέδρου, Αμίρ Οχάνα, ο οποίος προέρχεται από το Likud.

Για τη θέση έχει προταθεί ο πρώην υπουργός Ματάν Καχάνα, στέλεχος του Yashar.

Ο Οχάνα ανακοίνωσε ότι η σχετική ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, μετά τη συγκέντρωση των υπογραφών 67 βουλευτών.

Η αλλαγή στην προεδρία της Βουλής θα διευκόλυνε την προώθηση της νομοθετικής ατζέντας του Άιζενκοτ, ακόμη και πριν από τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Παράλληλα, εξακολουθούν να υφίστανται σοβαρές διαφωνίες μεταξύ των πιθανών κυβερνητικών εταίρων για τη στρατιωτική θητεία των υπερορθοδόξων και τη συνεργασία με τα αραβικά κόμματα.