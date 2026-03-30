Ισραήλ: Νόμος ο θάνατος δια απαγχονισμού σε Παλαιστίνιους κατηγορούμενους για δολοφονίες Ισραηλινών

Το κοινοβούλιο του Ισραήλ ψήφισε τη Δευτέρα νόμο που εγκρίνει την θανατική ποινή για τους Παλαιστίνιους που καταδικάζονται για δολοφονίες Ισραηλινών.

Η ψήφιση του νομοσχεδίου σηματοδότησε την κορύφωση της πολυετούς εκστρατείας της ακροδεξιάς του Ισραήλ για την τιμωρία Παλαιστίνιους που καταδικάζονται για εθνικιστικά αδικήματα κατά των Ισραηλινών.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προσήλθε στο κοινοβούλιο και έδωσε θετική ψήφο.

Ο νόμος ψηφίστηκε εν μέσω χειροκροτημάτων και ενθουσιασμού. Ο φλογερός υποστηρικτής του υπουργός εθνικής ασφάλειας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, ο οποίος πρωτοστάτησε στην προώθηση της νομοθεσίας, σήκωσε ένα μπουκάλι σε ένδειξη πανηγυρισμού, ενώ ο Νετανιάχου καθόταν ακίνητος.

Ο νόμος ορίζει τη θανατική ποινή, δι’ απαγχονισμού, ως την ποινή για τους Παλαιστίνιους της Δυτικής Όχθης που καταδικάζονται για εθνικιστικές δολοφονίες. Ο νόμος δίνει επίσης στα ισραηλινά δικαστήρια την εξουσία να επιβάλλουν είτε τη θανατική ποινή είτε την ισόβια κάθειρξη στους κατηγορούμενους. Δεν έχει αναδρομική ισχύ και θα εφαρμόζεται μόνο σε μελλοντικές υποθέσεις.

Το μέτρο έχει καταδικαστεί έντονα από ισραηλινές και παλαιστινιακές οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες λένε ότι είναι ρατσιστικό, δρακόντειο και απίθανο να αποτρέψει επιθέσεις από Παλαιστίνιους δράστες.