Ισραήλ: Νεκρός και ο νέος ιρανός διοικητής μία εβδομάδα μετά τον θάνατο του προκατόχου του

Ο τελευταίος διοικητής της Μεραρχίας Ιμάμ Χοσεΐν, μιας Ιρανικής πολιτοφυλακής που δραστηριοποιείται στο πλευρό της Χεζμπολάχ, σκοτώθηκε χθες στη Βηρυτό κατά τη διάρκεια ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό (IDF).

Ο Χασάν Αλί Μαρουάν σκοτώθηκε μια εβδομάδα μετά την εξουδετέρωση του προκατόχου του σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή.

Ο Ισραηλινός Στρατός αναφέρει ότι ο Μαρουάν, ο οποίος προηγουμένως υπηρετούσε ως αξιωματικός επιχειρήσεων της πολιτοφυλακής, ανέλαβε καθήκοντα μετά τη δολοφονία του διοικητή του Ιμάμη Χοσεΐν, Αλί Μουσαλάμ Ταμπάτζα, στη Βηρυτό την περασμένη Τετάρτη.

Η επίθεση της περασμένης εβδομάδας σκότωσε επίσης τον αναπληρωτή επικεφαλής του Ιμάμη Χοσεΐν, μαζί με άλλους κορυφαίους αξιωματούχους.

Ο Ταμπάτζα, ο προηγούμενος διοικητής, είχε αναλάβει καθήκοντα μετά τη δολοφονία του προηγούμενου διοικητή από το Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2024.