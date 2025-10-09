Ισραήλ: Η συμφωνία για την Γάζα αναμένεται να περάσει από το υπουργικό παρά τις αντιδράσεις

Οι ακροδεξιοί εταίροι του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναμένεται να αντιταχθούν στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα κατά την ψηφοφορία του υπουργικού συμβουλίου σήμερα, αλλά η συμφωνία είναι πιθανό να περάσει, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν Ισραηλινοί αξιωματούχοι στο CNNi.

Ο Νετανιάχου θα συγκαλέσει το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας πριν προεδρεύσει σε μια διευρυμένη κυβερνητική συνεδρίαση για την έγκριση της πρώτης φάσης του σχεδίου του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, σύμφωνα με τους

Οι συνεδριάσεις θα πραγματοποιηθούν εν μέσω έντονης κριτικής από τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γβίρ και τον υπουργό Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμοτρίτς, οι οποίοι αναμένεται να αντιταχθούν στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Πηγές κοντά στον Νετανιάχου εκτιμούν ότι οι έξι υπουργοί από τα κόμματά τους θα ψηφίσουν κατά της συμφωνίας.

Ωστόσο, ο Νετανιάχου αναμένεται να εξασφαλίσει σαφή πλειοψηφία χάρη στην υποστήριξη των υπουργών του κόμματός του, του Λικούντ. Έτσι, οι συνεδριάσεις πιθανότατα θα χρησιμεύσουν κυρίως ως βαλβίδα εκτόνωσης για τους σκληροπυρηνικούς πολιτικούς συμμάχους του πρωθυπουργού, οι οποίοι είχαν τεθεί εντελώς στο περιθώριο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων των τελευταίων δύο εβδομάδων, σύμφωνα με τις πηγές.

Οι συνομιλίες διεξήχθησαν αποκλειστικά από το γραφείο του Νετανιάχου και τον στενότερο σύμβουλό του και απεσταλμένο, υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ.

Σε μια ανάρτηση στο X σήμερα το πρωί, ο Smotrich ανακοίνωσε ότι το κόμμα του «δεν θα συμμετάσχει στους πρόωρους εορτασμούς και δεν θα ψηφίσει υπέρ της συμφωνίας», επικαλούμενος «σοβαρές ανησυχίες για τις συνέπειες της εκκένωσης των φυλακών και της απελευθέρωσης της επόμενης γενιάς ηγετών της τρομοκρατίας».

Σύμφωνα με δύο ισραηλινές πηγές, ο Νετανιάχου διαβεβαίωσε τον Μπεν Γβίρ και τον Σμοτρίτς τις τελευταίες ημέρες ότι καμία «συμβολική προσωπικότητα» όπως ο Μαρουάν Μπαργκούτι δεν θα απελευθερωθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας. Οι πηγές ανέφεραν ότι ο πρωθυπουργός είπε επίσης στους υπουργούς του ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ είναι απόλυτα συντονισμένα όσον αφορά τον αφοπλισμό της Χάμας και την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας «σε μια διαδικασία που πραγματοποιείται μαζί μας».