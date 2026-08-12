Ισραήλ: Η νέα στρατηγική σε Γάζα, Λίβανο, Συρία και Ιράν μετά από τρία χρόνια πολέμου

Μια νέα στρατηγική αντίληψη φαίνεται να παγιώνεται στα ενδότερα του ισραηλινού συστήματος , σχεδόν τρία χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου που ακολούθησε την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Σε ανάλυσή της, η Jerusalem Post, επικαλούμενη συνομιλίες με νυν και πρώην υψηλόβαθμους αξιωματούχους άμυνας, καταγράφει ευρεία συναίνεση ως προς την ανάγκη διατήρησης ζωνών ασφαλείας στη Γάζα, στον Λίβανο και στη Συρία για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ζώνη ασφαλείας στη Γάζα

Στη Γάζα, η πλειονότητα των αξιωματούχων εμφανίζεται θετική στην ανάληψη μεγαλύτερου ρόλου από την Παλαιστινιακή Αρχή, ακόμη και αν η Χαμάς εξακολουθήσει να διαθέτει σημαντικές στρατιωτικές δυνατότητες.

Παράλληλα, θεωρείται αναγκαία η διατήρηση ισραηλινής ζώνης ασφαλείας για χρόνια. Το κρίσιμο στοιχείο δεν είναι τόσο το ποσοστό της Γάζας που θα παραμείνει υπό ισραηλινό έλεγχο, όσο η κατοχή στρατηγικών υψωμάτων και σημείων που προσφέρουν επιχειρησιακό πλεονέκτημα.

Δυσπιστία για τον Λίβανο

Ανάλογη λογική επικρατεί και στον Λίβανο. Οι περισσότεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι θεωρούν ότι η σημερινή ισραηλινή παρουσία θα μπορούσε να περιοριστεί, χωρίς όμως πλήρη εγκατάλειψη μιας ζώνης ασφαλείας.

Παράλληλα, εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι στην ικανότητα του λιβανικού στρατού να περιορίσει ουσιαστικά τη Χεζμπολάχ.

Συνεχή προληπτικά πλήγματα

Στο ισραηλινό σύστημα ασφαλείας υπάρχει επίσης ευρεία αποδοχή της στρατηγικής του λεγόμενου «war between wars», δηλαδή των επαναλαμβανόμενων στρατιωτικών πληγμάτων με στόχο να εμποδίζεται η ενίσχυση των αντιπάλων του Ισραήλ.

Η βασική διαφωνία αφορά το πόσο επιθετική πρέπει να είναι αυτή η στρατηγική όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν διπλωματική αποκλιμάκωση.

Σκληρή στάση στη Συρία

Στη Συρία, η ισραηλινή στάση εμφανίζεται ακόμη αυστηρότερη. Σύμφωνα με την Jerusalem Post, σχεδόν κανείς στην αμυντική ηγεσία δεν υποστηρίζει σημαντική αποχώρηση από τις σημερινές θέσεις, παρά τις πιέσεις της Ουάσιγκτον.

Η νέα συριακή ηγεσία υπό τον Άχμαντ αλ Σάρα αντιμετωπίζεται με καχυποψία, ενώ ανησυχία προκαλεί και το ενδεχόμενο τουρκικής βοήθειας για την ανασυγκρότηση των συριακών στρατιωτικών δυνατοτήτων.

Το μεγάλο πρόβλημα παραμένει το Ιράν

Το σημαντικότερο σημείο του δημοσιεύματος αφορά το Ιράν.

Η πλειονότητα των Ισραηλινών αξιωματούχων εκτιμά ότι η στρατηγική θέση του Ισραήλ ήταν καλύτερη μετά την επιχείρηση του Ιουνίου 2025 από ό,τι είναι σήμερα, μετά τη σύγκρουση των αρχών του 2026.

Στο Ισραήλ υπάρχει ανησυχία ότι μετά την κρίση στα Στενά του Ορμούζ οι ΗΠΑ εμφανίζονται περισσότερο επιφυλακτικές απέναντι σε νέα στρατιωτική σύγκρουση με την Τεχεράνη και ενδέχεται να περιορίσουν την ελευθερία κινήσεων της Ιερουσαλήμ.

Παράλληλα, Ισραηλινοί αξιωματούχοι θεωρούν ότι το Ιράν έχει καταφέρει να ανακτήσει μέρος των δυνατοτήτων του και να αποκαταστήσει τη σύνδεσή του με τη Χεζμπολάχ.