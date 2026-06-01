Ισραήλ: Η γενική εισαγγελέας προειδοποιεί για κρίση των δημοκρατικών θεσμών – Εντείνονται τα σενάρια πρόωρων εκλογών

Ηχηρή προειδοποίηση για υποχώρηση των δημοκρατικών θεσμών στο Ισραήλ απευθύνει η γενική εισαγγελέας, την ώρα που η ισραηλινή βουλή εξετάζει σχέδιο διάλυσής της, γεγονός που θα οδηγήσει στην διεξαγωγή πρόωρων εκλογών.

Από την ανάληψη της εξουσίας από την παρούσα κυβέρνηση Νετανιάχουστο τέλος του 2022, η Γκαλί Μπαχαράβ-Μιάρα αμφισβητεί την νομιμότητα σειράς κυβερνητικών αποφάσεων και, κατά συνέπεια, τελεί υπό την απειλή διαδικασίας καθαίρεσης που έχει εκκινήσει η ισραηλινή εκτελεστική εξουσία.

«Καθώς πλησιάζει το τέλος της θητείας της παρούσας Κνεσέτ, έχει ξεκινήσει μία κούρσα για την αποξήλωση των δημοκρατικών θεσμών», προειδοποίησε η γενική εισαγγελέας του Ισραήλ κατά την διάρκεια διάσκεψης του Δικηγορικού Συλλόγου του Ισραήλ στο Εϊλάτ.

Η Γκαλί Μπαχαράβ-Μιάρα, η οποία λειτουργεί και ως νομική σύμβουλος της κυβέρνησης, έχει βάλει στο στόχαστρο δύο νομοσχέδια.

Το πρώτο έχει ως στόχο τον περιορισμό των εξουσιών του γενικού εισαγγελέα του Ισραήλ, με την δημιουργία ενός νέου αντίστοιχου πόστου. Όμως το πρόσωπο που θα το επανδρώνει θα διορίζεται αποκλειστικά από τον υπουργό Δικαιοσύνης.

Το δεύτερο ενισχύει τις εξουσίεςτου υπουργού Εθνικής Ασφαλείας, εν προκειμένω του ακροδεξιού Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ.

Αν αυτά τα δύο νομοσχέδια εγκριθούν, «το σύστημα εφαρμογής του νόμου στο Κράτος του Ισραήλ θα μεταβληθεί ριζικά», προειδοποιεί η γενική εισαγγελέας με ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο της.

Η Γκαλί Μπαχαράβ-Μιάρα καταγγέλλει επίσης το γεγονός ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου «προτρέπει για την μη τήρηση των δικαστικών αποφάσεων» του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Ισραήλ.

Η γενική εισαγγελέας αναφέρει ως παράδειγμα την αδράνεια της κυβέρνησης μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου το 2024 με την οποία υποχρεώνεται το ισραηλινό κράτος να επιβάλλει κυρώσεις κατά των υπερορθόδοξων εβραίων που εναντιώνονται στην στράτευση.

«Ο αρχηγός του στρατιωτικού επιτελείου ζητά στρατιώτες και πλέον δεν είναι δυνατόν να αγνοείται», δηλώνει η γενική εισαγγελέας. «Το Κράτος δεν μπορεί να αγνοεί τον νόμο που επιβάλλει την στράτευση για όλους, ούτε την παραβίαση της αρχής της ισότητας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ